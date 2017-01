Gedichte und Geschichten zum Wein

Melanie Nicol und Mario Kraemer beim Konzert im London Pub. © roi

Lampertheim. Friedrich Hackstein ist dafür bekannt, dass er in seiner Kulturkneipe London Pub stets neue Wege geht. Jetzt feierte er den Auftakt seiner neuen Reihe "Wein - Musik - Lyrik". Eine vielfältige Veranstaltung, die einen sehr guten Anklang fand. Für den edlen Rebensaft sorgte das Forster Weingut Heinrich Spindler.

Zwar standen verschiedene Weinsorten zur Auswahl, wie ein 2016 Sauvignon blanc trocken, eine Fassprobe und ein 2015 Riesling trocken mit Namen "Ungeheuer", die aber im Weinglas und nicht im Probierglas gereicht worden. Deshalb wurde auch auf umfangreiche Erklärungen über den Weinanbau und das Herstellungsverfahren verzichtet. Auch wenn Hackstein neue Wege geht, verlässt er die alten Pfade nicht; welcher Gast Gerstensaft bevorzugte, bekam den auch ausgeschenkt.

Premiere für "Finely-Jazzed"

Für das Duo "Finely-Jazzed" war das Debüt im Pub eine Premiere. Die sympathischen Musiker, Melanie Nicol (Gesang) und Mario Kraemer (Gitarre) hatten sich erst im August l zwecks gemeinsamer Auftritte gesucht und gefunden. Melanie Nicol lebt in Heddesheim und Mario Mario Kraemer in Gundelsheim. Im vergangenen Jahr stand die vielseitige Jazz- und Chansonsängerin noch solistisch und im Duo mit dem virtuosen Lampertheimer Gitarristen und Sänger Roland Joubert auf der Pub-Kleinkunstbühne. Nun stimmte sie den Song "All Of Me" von John Legend an. In den Ray-Charles-Klassiker "Hit The Road Jack" fiel Mario Kraemer mit ein. Zum Wein passende Gedichte und Geschichten trugen Friedrich Hackstein und der Mannheimer Literat sowie Weinfachmann Manfred Klenk vor. Dieser erfreute etwa mit Peter Rühmkorfs Gedicht "Hochseil" und dem humorvollen Text über die Entstehung von Eiswein.

Witzig war Hacksteins Vortrag: "Aus dem Wirtshaus komm' ich heraus", eine Lyrik von Heinrich von Mühle und ein Text von Fritz Eckenga, dem am Alkohol nichts liege. Stimmig dazu die im Hintergrund der Kleinkunstbühne zu sehenden tierisch-menschlichen handcolorierten Radierungen und colorierten Tuschzeichnungen von Künstler Armin Hott. roi