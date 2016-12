Geheimnisvolle Stimmung prägt Konzert

Alle Bilder anzeigen Musikalischen Genuss boten die Mitglieder der Dekanatskantorei in der weihnachtlich anmutenden Domkirche. © Nix Joachim Sum bereicherte das Konzert mit lateinamerikanischen Klängen.

Lampertheim. Die Vorweihnachtszeit ist oft geprägt von Hektik und Stress. Ruhe, Besinnlichkeit und musikalischen Genuss bot hingegen das Adventskonzert der Dekanatskantorei Ried in der Lampertheimer Domkirche. Der Chor unter der Leitung von Dekanatskantorin Heike Ittmann präsentierte eine Mischung aus verschiedenen Adventsliedern. Gitarrist und Musikschulleiter Joachim Sum ergänzte den Gesang mit virtuosen Solobeiträgen aus vorwiegend spanischen und lateinamerikanischen Kompositionen. Geheimnisvolle Stimmung prägte dabei den Abend, so stellte das alte Choralwerk "O Magnum Mysterium" in verschiedenen Adaptionen den Rahmen für das Konzert dar.

Zwei bis drei Konzerte im Jahr

Die Dekanatskantorei Ried besteht aus rund 50 Sängern und umfasst anspruchsvolle A-cappella-Werke sowie große Oratorien aus verschiedenen Stilepochen. Unter der Leitung von Heike Ittmann konnte der Chor sich ein breites Repertoire erarbeiten, welches er bei zwei bis drei Konzerten pro Jahr aufführt.

Den Auftakt machte die Kantorei in der voll besetzten Domkirche mit Morten Lauridsens zeitgenössischer Version von "O Magnum Mysterium", bei der die Sängerinnen und Sänger durch wechselnden Gesang und zurückgenommene Dynamik den geheimnisvollen Charakter des Stückes gut zur Geltung brachten. Besonders war dabei, dass sie sich zunächst nicht alle zusammen im Chorraum der Kirche aufstellten, sondern sich in einer langen Reihe vorne sowie links und rechts der vorderen Bankreihen versammelten. Das Publikum in der Domkirche konnte somit ein umfassendes Klangerlebnis genießen und sich gut in die Stimmung des abendlichen Konzerts hineinversetzen.

Nach dem Eröffnungsstück positionierten sich die Sänger im vorderen Bereich der Kirche und präsentierten Josef Michels bekanntes Adventsstück "Macht hoch die Tür", wobei Gitarrist Joachim Sum nach jeder Strophe eine Soloeinlage mit seiner Gitarre einschob. Eine zweite Version des Werkes "O Magnum Mysterium" aus der Feder des französischen Komponisten Francis Poulenc brachten die Sänger mit raumfüllender Akustik zu Gehör und konnten zugleich wieder die im Auftaktstück vermittelte geheimnisvolle Stimmung zur Geltung bringen.

Einen interessanten Kontrast stellte das traditionelle katalonische Weihnachtslied "Fum Fum Fum" in der von Ed Lojeski arrangierten Fassung dar, welches das Ensemble mit Humor und Gefühl interpretierte. Das katalonische Wort "Fum" bedeutet auf Deutsch Rauch und bezieht sich auf den Rauch aus den Schornsteinen in der Winterzeit.

Neue Klangfarbe

Ebenfalls stimmungsvoll interpretierten die Solisten die barocke Version von Tomas de Victorias "O Magnum Mysterium", wobei sie eine neue Klangfarbe in das Stück einbauten. Aus Mario Castelnuevo-Tedescos "Romancero Gitano" interpretierte der Chor in Begleitung von Joachim Sum die drei Sätze "Baladilla de los tres rios", "La Guitarra" sowie "Punal".

Im ersten Satz setzte die Kantorei abwechslungsreiche Frage-Antwort-Passagen in Szene, im temperamentvollen "La Guitarra" war der südländliche Einfluss der Komposition gut erkennbar. Der dritte Satz steigerte Intensität und Temperament des Stückes nochmals, wobei es einen regen Wechsel zwischen Gesang und Solopassagen in der Gitarrenstimme gab.

Bei Anton Bruckners "Virga Jesse floruit" kehrte der Gesang wieder zu der adventlichen Beschaulichkeit der ersten Stücke zurück, wobei die höheren Stimmen auf der Bassstimme der Männer als Fundament aufbauten. John Hoybyes zeitgenössische Komposition "God rest you, merry gentlemen" setzte dem Choral wieder eine humorvolle Note gegenüber, ehe die Sänger bei Praetorius' "Es ist ein Ros' entsprungen" sowie Carl Thiels "Adeste fideles" wieder traditionellere Adventslieder vortrugen. Die langsame Adaption von "Es ist ein Ros' entsprungen" kam mit zurückhaltendem Tempo daher, Thiels "Adeste fideles" bildete eine Mischung aus lateinischem und deutschem Text.

In Ergänzung zu den Gesangsbeiträgen der Musiker spielte Joachim Sum abwechslungsreiche Stücke auf der Gitarre. Bei "La Catedral" von Agustin Barrios-Mangoré brachte er im "Preludio saudade" den melancholischen Charakter des Stückes mit viel Gefühl zur Geltung. Im "Allegro solemne" steckte viel Bewegung und der Satz beinhaltete viele Akkordwechsel.

Astor Piazollas "Verano Porteno" interpretierte der Gitarrist virtuos, warme Klangfarben und eine liebliche Phrasengestaltung, durchsetzt von kleinen Verzierungen, bestimmten das Stück. Zum Abschluss wiederholte der Chor die anfängliche Version des "O Magnum Mysterium" und bot als Zugabe die erste Strophe des Chorals "Macht hoch die Tür" dar. Die Zuhörer zeigten sich begeistert und bedachten die Musiker mit stehenden Ovationen. Bei "Macht hoch die Tür" konnte das Publikum in den Choral einsteigen.