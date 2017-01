Gekonnt gegen Gewalt wehren

Lampertheim. Sie sollen versuchen, einen Schrei auszustoßen, aber sie merken, so einfach geht das nicht. Kaum eine der 28 Frauen bringt einen Laut, geschweige denn einen schrillen Ton über die Lippen. Aber gerade das Lautsein schaffe Öffentlichkeit, ist die Meinung der Taekwondo-Trainer. Die Frauen sollen sich wehren. Schließlich sollen sie gegenüber einem potenziellen Angreifer nicht in die Opferrolle verfallen, sondern die des aufrechten Gegners einnehmen.

Denn Täter suchten sich Opfer. Sich im Ernstfall richtig zu verhalten, sei Übungssache. Um das Ausweichen oder Abwehrtechniken für eine bedrohliche Situation kennenzulernen sind am Freitagabend Frauen verschiedener Altersklassen in die Altrheinhalle gekommen. Sie tragen legere Sportkleidung und freuen sich auf den ersten der zwei Schnupperabende "Selbstverteidigung für Frauen", zu denen die Lampertheimer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Sonja Niederhöfer gemeinsam mit dem Taekwondo-Verein "Black Tigers" eingeladen hat.

Vor allem sind die Teilnehmerinnen gespannt, was auf sie zukommt. Zufrieden schaut Niederhöfer in die Runde. Im Rahmen des internationalen Aktionstages "NEIN zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen", der alljährlich am 25. November begangen wird, hat Niederhöfer dieses kostenlose Schnuppertraining angestoßen.

Training nur für Frauen

Sollten anschließend genügend Teilnehmerinnen Interesse bekunden, könnte eine reine Frauentrainingsgruppe bei dem Verein gebildet werden. "Die zwei Schnupperabende sind ausgebucht und es besteht eine Warteliste", erklärt die Frauenbeauftragte. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer begrüßt die Teilnehmerinnen. Er wünscht den Frauen gutes Gelingen und viel Spaß. Der Verwaltungschef ist von der großen Anzahl interessierter Frauen, die offenbar eine effektive Selbstverteidigung erlernen wollen, gleichsam überrascht und angetan. Denn damit entwickelten sie auch ihr Bewusstsein: "Wenn ich angegriffen werde, dann kann ich mich verteidigen."

Vermehrt besäßen Menschen in Deutschland einen kleinen Waffenschein, so Störmer. Sie wollten scheinbar in der Lage sein, sich im Fall der Fälle selbst verteidigen zu können. In dem Selbstverteidigungskurs lernen die Frauen, wie sie im Ernstfall die Lage richtig einschätzen, auf einen Angreifer reagieren und handeln sollten. Außerdem solle mit dem Kurs die körperliche Fitness trainiert werden, um sich gegebenenfalls besser zur Wehr setzen zu können.

Die Vorstandsmitglieder der Black Tigers stehen nach den offiziellen Worten den anwesenden Frauen mit Rat und Tat zur Seite. Nach einem kurzen Aufwärmen erklären die Trainer Harry Heidenreich, auch Vorsitzender des Vereins, und sein Bruder Frank alltagstaugliche Selbstverteidigungs-Techniken. Jeder der beiden hat bereits über 40 Jahre Erfahrung als Kampfsportler.

Körper und Seele als Einheit

Einige Übungen demonstrieren die Trainer auch gemeinsam mit der Schülerin Katharina Knüttel. Sie ist Dan-Trägerin. Das heißt, sie ist eine Fortgeschrittene in der Kampfkunst. Ihre Mutter Christiane Knüttel ist die Zweite Vorsitzende des Vereins und zeigt ebenfalls, wie Kampfkunst funktioniert. "Tauchen Sie ein in die Welt des Kampfsports", empfiehlt Harry Heidenreich den Teilnehmerinnen, die kurz darauf merken, Kampfsport ist nicht nur die Schulung des Körpers, sondern auch des Geistes. Nur wenn beides zusammen angewendet werde, könne sich ein Erfolg einstellen.