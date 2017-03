Gelassenheit üben

Hofheim. 95 Frauen waren der Einladung zum Frauenfrühstück der Liebenzeller Gemeinde gefolgt. Organisiert wurde es vom Mitarbeiterteam um Elke Hess. Viele Stimmen gaben positive Rückmeldungen bei reich gedecktem Buffet in frühlingshaft geschmückten Räumlichkeiten. Angelika Krimm begleitete die Frauen beim Singen auf der Gitarre.

Referentin war Helga Hartmann, die einige Jahre bei einem Computerunternehmen als Sekretärin und in der praktischen Gemeindearbeit tätig war. Seit 1998 koordiniert sie die Frauenarbeit beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband und ist Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen für Frauenarbeit. Wenn sie nicht mit ihrem Mann und dem Wohnmobil unterwegs ist, liest sie gerne und geht shoppen.

Sehnsucht nach innerer Ruhe

Hartmann sprach zu den Frauen über verschiedene Lebensphasen, in denen sich die Zuhörerinnen wiederfinden konnten. "Alle sehnen sich nach innerer Ruhe, es genügt nicht, im Leben immer schneller, immer höher, immer erfolgreicher zu sein", so Hartmann. Wer im Leben zwischen vielen Stühlen hin und her springe, komme an den Punkt, an dem nur noch Schwierigkeiten zu sehen seien. "Das ist der Punkt, an dem wir loslassen, Lebensprioritäten neu ordnen müssen", so die Referentin, die davon überzeut ist, dass Gelassenheit keine passive Lebenseinstellung ist.

"Es ist die Angst, zu kurz zu kommen, die uns die Gelassenheit raubt", so Hartmann weiter. Um Neues zu beginnen, müsse Altes losgelassen werden. Die Referentin regte dazu an, neue Seiten im Leben aufzuschlagen, nicht erfüllte Erwartungen loszulassen. Gelassenheit erlange man in der Besinnung auf das Wesentliche. "Was ist Ihr Fundament?", fragte sie die Frauen. Im Glauben an Gott hat zumindest Helga Hartmann ihre Basis gefunden. Im Verlassen darauf kann sie gelassen sein. fh