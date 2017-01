Gelbe Füße für Kinder

LAMPERTHEIM. Die Jusos Ried fordern mehr Verkehrssicherheit für Schulkinder in Lampertheim. In ihrer jüngsten Sitzung haben sich die SPD-Jungpolitiker damit beschäftigt, dass Schulkinder einerseits zur Selbstständigkeit beim Schulweg erzogen würden, andererseits in Lampertheim nicht überall und an jedem Übergang gleich gute Sicherheit gewährleistet werden könne.

Während Übergänge im Europaring auf dem Weg zur Pestalozzischule vorbildlich erkennbar und Fußgängerfuhrten auf den Fahrbahnen vorhanden seien, sehe die Situation andernorts nicht optimal aus: "Wir fordern, dass die gängigen Schulwege in unsere Stadt betrachtet und verbessert werden. Zwar sind Banner zum Schulstart, die auf Kinder hinweisen, eine schöne Geste, reichen aber nicht aus", erklärt der Juso-Vorstand.

Schulleitwege als Grundlage

Daher schlagen die Jusos vor, die an jeder Schule existierenden Schulleitwege zur Grundlage für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit zu nehmen und sichere Überwege für Schulkinder zu kennzeichnen, etwa durch aufgemalte gelbe Füße. "So können Kinder auch optisch auf der Straße sehen, wie sie verkehrssicher zur Schule kommen und andere Verkehrsteilnehmer können sehen, wo sie mit Kindern rechnen müssen", so der SPD-Nachwuchs.

Die Jusos fordern ihre Fraktion auf, im Stadtparlament auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken. zg