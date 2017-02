Geld, um über Geld zu reden

Hofheim. Einen Spendenscheck über 1250 Euro haben Bereichsleiter Udo Lange und Regionalmarktleiter Olav Diehl von der Volksbank Darmstadt-Südhessen jetzt an Daniela Vogel, Rektorin der Hofheimer Nibelungenschule, überreicht. Das Geld wird für Unterrichtseinheiten zum Thema Finanzielle Bildung verwendet. Für die Förderung in diesem Bereich setzt sich easyCredit, Verbundpartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe, zusammen mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken ein. Die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Für immer mehr Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sei das eigene Konsumverhalten der Hauptauslöser für eine Überschuldung, heißt es in einer Pressemittelung.

Gefördert werden Schulen, die Finanzwissen vermitteln, praktische Hilfestellung in Finanzangelegenheiten bieten und Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit Geld leisten. Ausgesuchte Schulen im Geschäftsgebiet der Volksbank Darmstadt-Südhessen haben nun für entsprechende Unterrichtseinheiten Spenden in einer Gesamthöhe von 15 680 Euro erhalten. zg