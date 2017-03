Naturschutz

Kronberg/Taunus. Bei einem Besuch des Opel-Zoos in Kronberg beachtet so mancher Besucher die größte zoologische Kostbarkeit dort kaum: Die weißgesprenkelten "Mesos", wie Zoo-Mitarbeiter die Mesopotamischen Damhirsche liebevoll nennen, wirken nun mal nicht so exotisch wie Elefanten oder Giraffen. [mehr]