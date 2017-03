Geschichten aus der Bibel

Lampertheim. Anlässlich des Reformationsjubiläums wird Pfarrerin Sabine Sauerwein von der evangelischen Lukasgemeinde vier Bibel-Erzählnachmittage in der Stadtbücherei Lampertheim gestalten. Jeder der Erzählnachmittage steht unter einem anderen Thema. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Kinder ab fünf Jahren und ihre Eltern. Die Veranstaltungen beginnen um 16.15 Uhr in der Stadtbücherei, Haus am Römer, Domgasse 2. Der Eintritt ist frei.

Der Auftakt am heutigen Freitag steht unter dem Motto "Aufregende Seefahrten". Die erste Geschichte erzählt von der Arche Noah, danach geht es um einen großen Fischfang und eine Fahrt im Sturm. Beim zweiten Erzählnachmittag am Freitag, 5. Mai werden sich die Geschichten um "Kleine und große Tiere" drehen.

Martin Luther hat mit seiner Bibelübersetzung ins Deutsche den Grundstein dafür gelegt, dass auch das einfache Volk Zugang zur Bibel bekam. Pfarrerin Sauerwein wird die Geschichten frei erzählen, und sie somit für die kindliche Vorstellungswelt aufbereiten. "In den biblischen Geschichten ist etwas aufbewahrt, das auch die Kinder mit den Gestalten der Vergangenheit verbindet. Sie können in dem erzählten Geschehen etwas entdecken, das ihnen Mut macht zu ihrem Leben und ihnen Zuversicht gibt für ihren Weg", heißt es in der Ankündigung. zg