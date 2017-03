Geschichten von Hilflosigkeit

Lampertheim. Die Philippinen liegen rund 10 000 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt - und waren am Freitagabend dennoch ganz nah. Denn wie immer am ersten Freitag im März fand auch diesmal in rund 100 Ländern der Erde der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag statt. Auch in Lampertheim wurde in der Liturgie die Situation der Frauen auf den Philippinen beleuchtet unter der Frage: "Was ist denn fair?". Eine Frau beschrieb, wie sie als Haushaltshilfe von ihrer Arbeitgeberin ausgebeutet wurde, eine alleinerziehende Mutter beklagte, dass sie trotz mehrerer Arbeitsstellen es nicht schaffe, ihre Familie ausreichend zu ernähren. Eine verwitwete Ladenbesitzerin hatte beim Taifun "Yolanda" alles verloren und bis heute keine Entschädigung erhalten, obwohl international viele Hilfsmittel zu den Philippinen flossen.

In die Rollen dieser Frauen schlüpften die Damen, die den Gottesdienst wieder in Lampertheim vorbereitet hatten. Sie kamen aus der evangelischen Lukasgemeinde, der Martin-Luther-Gemeinde, der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) sowie den katholischen Gemeinden Sankt Andreas und Mariä Verkündigung, wobei letzte diesmal als Gastgeberin fungierte.

Das Thema "Fairness" zog sich durch die ganze Liturgie. Dazu passte auch das Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, mit dem Weinbergbesitzer, der alle Arbeiter gleich entlohnte. Das fanden diejenigen, die zehnmal mehr gearbeitet hatten als andere, natürlich nicht fair.

Beatrix Holz am Klavier und Rosi Schlesinger an der Trommel begleiteten die melodisch und inhaltlich sehr schönen Lieder wie "Silayan! Blick auf das Leben", "O Gott im Himmel, du bist der Anfang" und "Wir bringen unsere Gaben". Dazwischen erklang aber auch immer wieder der Liedruf, "Sigaw, Sigaw", ein Hilfeschrei, mit dem die philippinischen Frauen ihr Empfinden ausdrückten, allein gelassen zu werden. Bevor dann am Ende das traditionelle Abendlied miteinander gesungen wurde: "Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder."

Wie immer gab es im Anschluss an den Gottesdienst ein gemütliches Beisammensein. Im Jugendheim warteten typische Leckereien wie Linsensuppe, Kokos- und Mango-Kuchen auf die Besucherinnen. Marianne Fritsch stellte hier auch noch die Philippinnen anhand von Fotos und Zahlenmaterial vor. Dabei wurden vor allem die Kontraste deutlich zwischen den malerischen Traumstränden, den beeindruckenden Hochhäusern in der Hauptstadt Manila und den Slums, in denen immer noch viele Menschen leben müssen.

Um den Frauen und Mädchen auf den Philippinen und in anderen Ländern durch verschiedene Projekte helfen zu können, ist auch die Kollekte sehr wichtig. Sie erbrachte die Summe von 827,80 Euro. Ja