Gespräch über Euthanasie

Lampertheim. Zu einem Themenabend, der unter die Haut ging, hatte die Lebenshilfe im Rahmen ihres Jubiläums am Donnerstag in die Stadtbücherei eingeladen. Beleuchtet wurde das Schicksal von Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Krankheit während des NS-Regimes.

Hunderttausende mussten sterben, da sie nicht Hitlers Idealbild eines "guten Deutschen" entsprachen. "Die Auswirkungen dieser Zeit sind bis heute noch spürbar", sagte Günther Baus, Vorsitzender der Lampertheimer Lebenshilfe, die seit 50 Jahren besteht. Als diese unselige Epoche vorüber gewesen sei, habe es zwar eine Fürsorgepflicht für Menschen mit Behinderung gegeben, doch hätten die Wohnheime und Werkstätten oft noch außerhalb der Städte gelegen. "Es hat sich zwar einiges verbessert, doch es gibt in Deutschland immer noch Sonderschulen, die sich nicht geöffnet haben", bedauerte Baus. Dieses System der Separation sei noch intakt. Deswegen sei das Thema "Inklusion" nach wie vor ein Dauerbrenner.

Einen literarischen Beitrag zum Thema lieferte die Birkenauer Krimiautorin Lilo Beil. Sie trug Auszüge ihres Krimis "Die Nacht der grauen Katzen" vor, die in beklemmender Weise die menschenverachtende Ideologie des Dritten Reiches am Beispiel der Euthanasie-Politik darstellte. In diesem Buch geht Kommissar Friedrich Gontard Hinweisen in einem Mordfall nach, welche eine Verstrickung des Arztes Dr. Josef Kühn in die teuflischen Pläne der Nazis aufzeigen. Dieser war in der schwäbischen Reichsanstalt Grafeneck und der hessischen in Hadamar tätig und setzte "lebensunwerten" Kindern die Todesspritze. Ein Brief an seine Ehefrau machte es anschaulich. Darin kanzelte er die "aufrührerischen Schmähpredigten" des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, gegen Hitler ab. Kühn habe es als die Pflicht deutscher Wissenschaftler angesehen, die "unproduktiven kranken Volksgenossen von produktiven gesunden auszusondern".

Opfer auch in Lampertheim

Der Lampertheimer Karl Klemm, Co-Autor der Dokumentation "Der Erinnerung Namen geben - Verfolgung in Lampertheim während der Zeit des Nationalismus", sprach davon, wie über das Thema lange geschwiegen worden sei. "Es gab eine späte Aufarbeitung und ein spätes Gedenken", erklärte er. So wurde etwa am 27. Januar dieses Jahres erstmals der Euthanasie-Opfer im Bundestag gedacht. Er erzählte über Lampertheimer Zwangssterilisierte, wie etwa Lieselotte Müller, Jahrgang 1922. Sie wurde mit 16 Jahren wegen angeblich "angeborenen Schwachsinns" zwangssterilisiert. Oftmals seien Kinder aus "schwierigen Familien" mit niedrigem Bildungsgrad und geringem Einkommen sterilisiert worden. Die Zwangssterilisation sollte die Vorstufe zur Vernichtung des sogenannten "lebensunwerten Lebens" sein.

Abschließend lasen abwechselnd Lilo Beil und Stadtarchivar Hubert Simon aus dem Kurzkrimi "XY ungelöst - Der Fall Peter Schäfer alias "Blumepeter" aus der Anthologie "Rhein-Neckar-Morde" vor. "Das Mannheimer Original steht als Beispiel für viele tausende Behinderte, die in der Nazi-Zeit umgebracht wurden", betonte Beil.