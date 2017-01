Gesund, fit und manchen Traum erfüllt

Bürgermeister Störmer hatte auch eine Urkunde für die Jubilarin dabei. © sto

Lampertheim. Wenn man das 95. Lebensjahr erreicht hat und dabei noch so fit und gesund aussieht wie Margarete Kalb, dann kann man wahrhaft zufrieden sein. Am Samstag feierte die Lampertheimerin diesen besonderen Geburtstag.

Geboren und aufgewachsen ist sie in der Römerstraße. Ihre Eltern betrieben eine Metzgerei in der Karlstraße und was lag näher als sich dort die ersten Verkaufserfahrungen und den Umgang mit Kunden anzueignen? Das Rüstzeug für die kaufmännische Seite holte sich Margarete Kalb nach der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau beim "Benz" auf dem Waldhof, wo sie bis zum 28. Lebensjahr blieb.

Ein eigenes Geschäft zu betreiben, das war immer ihr Traum und mit ihren Erfahrungen konnte sie ihn später auch realisieren. Glas, Porzellan und Haushaltswaren, das waren die Renner in der Nachkriegszeit. Also eröffnete Margarete Kalb in der Kaiserstraße, später in der Schulstraße, ein Geschäft, das sie über Jahre mit Erfolg betrieb.

Viel Zeit in Kanada verbracht

1948 lernte sie ihren Mann Friedrich Kalb kennen und lieben. Im selben Jahr wurde geheiratet. Tochter Lilo vervollständigte alsbald das Familienglück. "Mein Mann war ein großer Jäger", erzählt die Jubilarin. Die heimischen Jagdgründe seien ihm bald zu eng geworden. So geriet Kanada mit seinen unendlichen Wäldern ins Visier. Fortan zog es die Kalbs über 20 Jahre lang jeden Sommer dorthin. Nach Aufgabe des Geschäftes blieben sie sogar von Mai bis Oktober dort und schufen sich mit dem Bau eines Blockhauses eine zweite Heimat.

Seit ihr Mann vor fünf Jahren starb, lebt Margarete Kalb mit Tochter und Schwiegersohn in ihrem Haus. Natürlich geht alles nicht mehr so flott wie früher, aber die Unterhaltungsnachmittage im Gemeindesaal der Lutherkirche oder die Treffen in der Seniorenbegegnungsstätte lässt sie sich nicht entgehen. "Ich werde immer abgeholt", freut sie sich.

Zum Gratulieren hatte sich eine große Runde eingefunden, zu der natürlich auch Bürgermeister Gottfried Störmer gehörte. Der überbrachte die Gratulationsurkunden vom Land und der Gemeinde sowie ein schönes Präsent. sto