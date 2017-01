Gesund und genussvoll

Mag es bunt: Ernährungsberaterin Sandra Held. © roi

Lampertheim. "Essen Sie bunt", empfiehlt Ernährungsberaterin Sandra Held. Die Lampertheimerin gibt nicht nur Ratschläge, wie man gesünder und genussvoller Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Auch wie man fitter wird, weiß sie und vermittelt ein ganzheitliches Konzept zum Erlangen eines gesunden Lebensstils.

Am Freitagnachmittag eröffnete Sandra Held ihr buntes Lädchen in der Wilhelmstraße 55. Sie bietet typgerechte Ernährungsberatungen an - individuell oder in Kursen. Als Coach und Mentaltrainerin unterstützt sie die Teilnehmer bei der langsamen Ernährungsumstellung oder bei der Raucherentwöhnung.

Die Bausteine zu einer vernünftigen Gewichtsreduktion seien Ernährung und Bewegung. In den Kursen könnten die Teilnehmer die Pfunde in kleinen Schritten und stressfrei purzeln lassen. "Und auch eine Prise Humor sollte dabei nicht vergessen werden", lacht Sandra Held.

Ihr Konzept basiert auf einer Ernährungsumstellung nach den Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Die Expertin aus der Spargelstadt bezieht sich auf die neue dreidimensionale Ernährungspyramide der DGE. Schwung und Fitness verspricht Sandra Held auch durch Nordic Walking. "Für Anfänger und Wiedereinsteiger", sagt die Kursleiterin. Wer mitmacht, entwickle mehr Freude, Energie und dadurch mehr Lebensqualität.

Auch farbenfrohe Alltagshelfer verkauft die Spargelstädterin wie Messer, Kochbücher und kleine Aufbewahrungsboxen für Lebensmittel. roi