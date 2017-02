Gipfeltreffen steht an

Lampertheim. Als verlustpunktfreier Spitzenreiter der Bezirksoberliga empfangen die B-Jugendhandballer das TV Lampertheim am Sonntag, 12. Februar, um 15.45 Uhr in der Jahnhalle den TSV Pfungstadt. Die Partie bildet das absolute Topspiel am Wochenende, zumal Spitzenreiter TVL auf seinen unmittelbaren Verfolger trifft.

Beide Mannschaften trennen lediglich zwei Punkte in der Tabelle voneinander. Das Hinspiel der beiden Teams endete mit einem 23:19-Erfolg für den TV Lampertheim.

Bei einem Sieg können die von Thorsten Jakob und Felix Nieter trainierten Spargelstädter auf vier Punkte davon ziehen und bei nur noch drei ausstehenden Spielen einen ganz großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen.

Der Gast aus Pfungstadt präsentierte sich zuletzt allerdings in einer sehr guten Verfassung, ließ seit der Partie gegen Lampertheim keinen Punkt mehr liegen. TVL-Coach Thorsten Jakob rechnet daher mit einer Begegnung auf Augenhöhe. "Die bessere Tagesform wird den Ausschlag geben", so Jakob.

Im Vorspiel empfängt um 14 Uhr die männliche C-Jugend des TVL das Team der JSG Büttelborn. Bereits am Samstag, 11. Februar, gastiert die B2 um 15 Uhr beim SV Erbach. fh