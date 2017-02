Glänzender Saisonstart

Lampertheim. Vor kurzer Zeit startete die zweite Mannschaft des SV 1923 Hubertus Lampertheim in der Grundklasse 2 in die Saison 2017 mit der kleinkalibrigen Sportpistole. Bei der Begegnung mit den Gästen aus Reichenbach verteilten die Lampertheimer gleich von Beginn an keine Geschenke: Die Gäste mussten ohne Punkte den Heimweg antreten und verloren deutlich mit 914 zu 1005 Ringen.

Für die Lampertheimer erzielte Karl-Heinz Platz als bester Schütze der Gastgeber 265 Ringe, gefolgt von Dieter Schmid mit 251, dem Nachwuchsschützen Lucas Noe mit 249 und Dennis Spahn mit 240 Ringen. Als Ersatz traten Neuling Holger Kohnen (237 Ringe) und Routinier Klaus Friedel (233 Ringe) an. Diese beiden werden nach intensiven Trainingseinheiten die Mannschaften sicherlich noch verstärken können. Das Gesamtergebnis im vierstelligen Bereich lässt für die kommenden Wettkämpfe noch Vielversprechendes erwarten, zumal die starken Mannschaftsmitglieder Tanja Heinze und Thomas Offenbecher diesmal fehlten.

Erste Mannschaft überlegen

Die erste Mannschaft des SV Hubertus, die in der Kreisklasse startet, war tags darauf in Groß-Rohrheim zu Gast. Auch bei diesem Wettkampf gab es für die Lampertheimer Sportschützen mit einem Ergebnis von 1058:986 Ringen einen überlegenen Sieg zu feiern.

Das beste Ergebnis, sowohl in diesem Wettkampf als auch insgesamt in der Kreisklasse, erzielte mit 274 Ringen Hans Günter Holzschuh. Ihm folgten Mannschaftsführer Stefan Roß mit 269, Dr. Uwe Janßen-Timmen mit 262 und Karlheinz Müller mit 253 Ringen.

Damit stehen beide Lampertheimer Mannschaften in ihren Tabellen auf dem ersten Platz. Die nächsten Wettkämpfe werden zeigen, ob das Niveau bei entsprechendem Trainingsfleiß gehalten werden kann. Die Vorzeichen stehen nach den gezeigten Leistungen günstig. zg