Hofheim. Die evangelischen Angehörigen des Jahrgangs 1936/37 feiern am Sonntag, 9. April, Eiserne Konfirmation (65 Jahre). Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Hofheimer Friedenskirche. Der Evangelische Posaunenchor musiziert. Auch die Goldene und die Diamantene Konfirmation werden in diesem Rahmen begangen. Um 12 Uhr treffen sich die Jahrgangsangehörigen im "Landgasthaus Waldschänke" in Bürstadt, Boxheimerhof.

Zu diesem Ehrentag sind auch katholische Jahrgangsangehörige mit Partnern sowie Freunde des Jahrgangs eingeladen. Zur Abfahrt nach dem Gottesdienst sind Fahrgemeinschaften geplant, damit auch für die Nichtautofahrer eine Mitfahrmöglichkeit besteht.

Eine verbindliche Anmeldung sollte bis Freitag, 10. März, erfolgen bei Marga Bouquet unter der Rufnummer 06241/8 06 95 oder bei Hans Herbert (06241/8 09 31). fh