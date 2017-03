Gott lebt nicht nur in Frankreich

Lampertheim/Bürstadt. Bei der Vermarktung der 6. Spargelwanderung beweisen die Städte Bürstadt und Lampertheim Raffinesse. Sie lassen 130 000 Flyer verteilen. Und sie setzen drei Pressegespräche an, um auf das Großereignis am 30. April aufmerksam zu machen. Waren beim ersten Termin Hauptsponsor Energieried und Landrat Christian Engelhardt als Schirmherr vorgestellt worden, so präsentierten sich gestern im Bürstädter Rathaus sämtliche Unterstützer. Die Vorstellung des Rahmenprogramms behalten sich die Veranstalter für den dritten Pressetermin vor.

So viel geben die Vertreter der beiden Kommunen immerhin preis: Auf der 4,4 Kilometer langen Strecke zwischen Boxheimer Hof und Lampertheim werden 17 Stationen, zwölf Kinderunterhaltungen und elf Livebands aufgeboten, die von 10 bis 18 Uhr Programm machen. Dazu gehören auch zwei Künstlerausstellungen. Insgesamt wirken 60 Akteure und Unterstützer mit, darunter neben Hauptsponsor Energieried auch die Sparkasse Worms-Alzey-Ried, die Volksbank Darmstadt-Südhessen, die Verlagsgruppe Rhein-Main und die Bergsträßer Winzergenossenschaft.

Die "Bildungsangebote" rund um das Thema Spargel sind mit einer Fotoausstellung, einem Kräuterlehrpfad und Spargelstechen für interessierte Wanderer repräsentiert. Neben Gastronomen sind es natürlicherweise vor allem die Landwirte der Region, die bei der Spargelwanderung Akzente setzen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 15 000 Wanderlustigen aus Nah und Fern.

6. Spargelwanderung am Sonntag, 30. April Die 6. Spargelwanderung findet am Sonntag, 30. April, von 10 bis 18 Uhr statt. Sie verläuft auf dem Feldweg zwischen Lampertheim und Boxheimer Hof. Ein Shuttle-Bus-Verkehr ist ganztägig eingerichtet. Die Landwirte bieten neben gastronomischen Angeboten auch Informationen über Spargelanbau an. Vereine wie der Bulldogclub Bürstadt oder der Heppenheimer Imkerverein beteiligen sich mit Aktionen. Es gibt eine Fotoausstellung über den Spargel von der Aussaat bis zur Ernte. Carsten Rössling präsentiert seine Ausstellung "Skulptur im Acker". Wer mag, kann sich in die Kunst des Spargelstechens einführen lassen. An mehreren Ständen wird Live-Musik geboten. Kinder finden ein Spiel- und Unterhaltungsprogramm vor. urs

Interkommunaler Charakter

Beim gestrigen (zweiten) Pressegespräch unterstrichen die Bürgermeister Bürstadts und Lampertheims, Bärbel Schader und Gottfried Störmer, vor allem den interkommunalen Charakter der Spargelwanderung. "Etwas, das wir künftig noch viel stärker machen müssen", betonte Störmer. Und seine Amtskollegin formulierte geradezu enthusiastisch: "Wir setzen uns gemeinsam in Bewegung und schaffen Begegnung." Bärbel Schader sprach mit Blick auf die 6. Spargelwanderung von einem "großen Ereignis". Dieses sei als "Stadtmarketing par excellence" zu sehen.

In der Tat versprechen sich die Vertreter der beiden Kommunen positive Effekte für die prosperierende Entwicklung der beiden Städte - wenngleich sich die Spargelwanderung ausnahmslos zwischen Feldern und Wiesen vollzieht. Die Aktion soll indes verdeutlichen, so Lampertheims Rathauschef Störmer, "dass Gott nicht nur in Frankreich zu Hause" sei. Sie sei auch eine dankbare Reaktion auf das "Geschenk der Erde", bekräftigte die durchaus pathetisch gestimmte Bürstädter Bürgermeisterin.

Die Vertreterin der Bergsträßer Winzergenossenschaft, Caroline Guthier, sah das gestern nicht viel anders. Die Verbindung der heimischen Gewächse Spargel und Wein mit einem kulturellen Angebot eigne sich vortrefflich, um das regionale Profil zu stärken. Die ehemalige Weinprinzessin machte aber auch auf den Effekt aufmerksam, den ein Ereignis vom Rang der Spargelwanderung für die Betriebe und Unternehmen der Region habe: "Man muss den Kunden heutzutage viel bieten", meinte Guthier. Die Spargelwanderung biete hierfür einen optimalen Rahmen.

Kraft ihres Amtes bekannte sich auch Lampertheims Spargelkönigin Stefanie II. zu der Aktion: "Hier bin ich ganz in meinem Element", bekräftigte sie gestern und lenkte den Blick vor allem auf die engagierte Beteiligung durch die heimischen Landwirte. Die Spargelwanderung zeichne sich als Veranstaltung aus, so Stefanie II., "die vieles zusammenbringt".

Der Geschäftsführer des Hauptsponsors Energieried, Frank Kaus, sprach von einem "Publikumsmagneten mit großer Strahlkraft". Und die Vertreter der Banken, Marcus Walden (Sparkasse) und Udo Lange (Volksbank), unterstrichen die Verantwortung ihrer Unternehmen für eine positive Entwicklung der Region und ihrer Bevölkerung. Lange versprach: "Fürs Wetter drücken wir die Daumen!"