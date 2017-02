Gottesdienst mit Herz

Küsschen: Am Valentinstag dreht sich alles um die Liebe. © dpa

Lampertheim. Das erste Mal richtig verliebt: ein Thema, das viele Jugendliche beschäftigt. Im ersten Jugendgottesdienst, den Gemeindepädagogin Birgit Ruoff in der evangelischen Lukasgemeinde organisiert, soll es daher um große Gefühle gehen. Er findet in der Notkirche am Valentinstag, 14. Februar, statt - dem Tag der Liebe.

"Wir haben nach einem neuen Format für Gottesdienste gesucht, das junge Leute anspricht", erklärt Birgit Ruoff gestern bei einem Pressegespräch. Die Notkirche soll dafür den richtigen Rahmen bieten. Denn: Dort lassen sich Bänke verschieben, um Platz für Mitmach- und Bastelaktionen zu starten. Der Chor "Sing" unter der Leitung von Jugendkantorin Andrea Hintz-Rettenmaier stimmt das "Hallelujah" von Leonard Cohen oder Lieder von Adele an. Texte aus der Bibel wie die Geschichte von Ruth und das Hohe Lied der Liebe werden vorgetragen. Außerdem wird die Notkirche dem Thema entsprechend dekoriert.

"Wir hoffen, dass wir so an die Lebenswelt der Jugendlichen anknüpfen können", sagt Birgit Ruoff. Ziel sei es schließlich, nicht nur die 42 Konfirmanden an Kirche und Gemeinde zu binden, sondern auch andere Teenies für Glaubensinhalte zu interessieren. "Die Jugendlichen sollten den Gottesdienst mit dem Eindruck verlassen: ,Das bringt mich weiter; damit kann ich etwas anfangen.'" Der Valentinstag eigne sich für den Auftakt der neuen Gottesdienstreihe auch insbesondere deshalb, weil er ursprünglich einen kirchlichen Hintergrund habe, erläutert die Gemeindepädagogin. Bis ins vergangene Jahrhundert wurde am 14. Februar nämlich des heiligen Valentin gedacht. Eines italienischen Bischofs, der im 3. Jahrhundert lebte und Paare traute - auch wenn die Heirat nicht standesgemäß war. Zur Hochzeit schenkte er den Frischvermählten Blumen.