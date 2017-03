Großen Einsatz gewürdigt

Lampertheim. Die Lampertheimer Landfrauen hatten kürzlich Grund zum Feiern. Anlass war die Verabschiedung dreier langjähriger Vorstandsmitglieder. Für die bleibende Führungsgruppe um Teamsprecherin Marita Billau war das Ausscheiden der Mitglieder aus der Vorstandsleitung kein Grund zum Jubeln, aber neue Mitstreiter rücken nach.

Der große Einsatz der scheidenden Landfrauen aus dem Vorstand sollte Anerkennung finden. So wurden nicht nur lobende Worte ausgesprochen und Blumen überreicht, es regnete auch Spargeltaler. Billau würdigte die Arbeit von Karin Hesse, Annemarie Heiser und Heike Strauß. Karin Hesse wurde für 32 Jahre Mitarbeit gedankt. "Sie ist ein Ausnahmefall", lobte Billau den unermüdlichen Einsatz von Hesse. Sie war 16 Jahre in leitender Position und zweite Sprecherin des Teamvorstands, also die Stellvertreterin von Marita Billau. Zu offiziellen Begegnungen betonte Billau immer: "Karin Hesse ist meine rechte Hand." Bei der Verabschiedung sagte Billau anerkennend: "Du warst für mich eine große Stütze, du standest mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Du warst stets eine würdige Vertreterin der Lampertheimer Landfrauen, auf Orts- und auf Bezirksebene."

Hesse habe ein sicheres Auftreten, ein Händchen für Dekoration und Blumenschmuck bewiesen, sei eine fantastische Kuchenbäckerin und wirkte viele Jahre in der Theatergruppe mit. Die Landfrau habe aber auch ihren Ideenreichtum für Tagesfahrten und Weihnachtsgeschenke eingebracht. Ebenso gelobt wurde die Gastfreundschaft von Karin Hesse. Sie habe die Landfrauen mit ihrer Großzügigkeit verwöhnt und ihren Hof für die Besucher der Spargelwanderung geöffnet. "Du hast eine wohltuende, erfrischende Art, die uns allen über die vielen Jahre gut getan hat", sagte die Teamsprecherin voller Dankbarkeit und ernannte Karin Hesse zum Ehrenmitglied.

Für 16 Jahre Vorstandsarbeit wurde Annemarie Heiser gedankt. Sie hatte die Aufgabe, Rundbriefe vorzubereiten und zu verteilen. Diesen Part möchte sie auch weiterhin übernehmen. Billau stellte die nette, verbindliche Art von Heiser heraus. Sie sei immer eine begeisterte Kuchenverkäuferin zu den Landfrauenaktionen gewesen. Auch sei Heiser bei Bezirksveranstaltungen mit von der Partie gewesen.

Gerne Aufgaben übernommen

Acht Jahre arbeitete Heike Strauß im Vorstand mit. "Die Landfrauen konnten auf dich zählen und du hast viel Organisationsarbeit geleistet. Ob bei unseren Faschingsveranstaltungen oder beim Erntedankfest, beim Treffen im Lampertheimer AZ Vogelpark oder beim Wandertag, immer hast du gerne Vorbereitungs- und Durchführungsaufgaben übernommen", resümierte Christiane Jäger. Der Landfrau habe besonders die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen gelegen. "Herzlichen Dank für deine Arbeit zur Freude unserer Vereinsmitglieder", sagte Jäger, nun schon im Amt als zweite Sprecherin des Vorstands.

Christiane Jäger präsentierte auch eine Bilderschau, die das Festprogramm anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins im vergangenen Jahr dokumentierte. Außerdem stellte Gottlieb Ohl, der Vorsitzende des Fördervereins der Notfallseelsorge Bergstraße, deren Arbeit vor und gab Informationen zur Notfallseelsorge. Vor kurzem hatten die Lampertheimer Landfrauen dem Förderverein 1000 Euro gespendet (wir berichteten).