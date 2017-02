B1-Handballer Nicolas Kern hat neun Mal getroffen. © zg

Lampertheim. Der männlichen B1-Handballjugend des TV Lampertheim gelang mit einem 30:23 (16:11)-Heimerfolg gegen den direkten Verfolger TSV Pfungstadt ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft der Bezirksoberliga. Drei Spieltage vor Rundenende benötigen die Turner nur noch zwei Punkte aus drei Spielen, um sich den Titelgewinn zu sichern, woran im TVL-Lager auch niemand zweifelt.

In der Partie gegen den Verfolger aus der Bierstadt zeigten die gut eingestellten TVL-Jungs von Beginn an ihre Klasse. Über 2:0, 5:2, 9:5 zog die Mannschaft des Trainerteams Thorsten Jakob und Felix Nieter auf 14:9 und bis zur Pause auf 16:11 davon. Zwar versuchten die Pfungstädter dagegen zu halten, doch gegen den Lampertheimer Angriffselan hatten die Gäste zu wenig entgegenzusetzen.

Vorzeitige Entscheidung

In der fairen und von Schiedsrichterroutinier Werner Winkler geleiteten Partie feuerten Jakob und Nieter in der Pausenansprache ihr Team an. Spätestens beim 20:12-Zwischenstand war die Partie vor mehr als 100 Zuschauern in der Jahnhalle vorzeitig entschieden. Es spielten Marc Schäfer im Tor, Justus Fröhlich (3), Sören Fetsch, Ian Knisley (2/1), Wim Größler, Robin Kettler, Nicolas Kern (9), Tim Pfendler (8), Tobias Hedderich, Nikolas Venske, Alex Kühr (1), Moritz Müller und Jannik Jung (7).

Die B2 verlor im Nachholspiel beim SV Erbach mit 22:32 (14:15)-Toren. Konnte das Team in der ersten Hälfte die gegnerische Offensive in Schach halten, zogen die Gastgeber nach Wiederanpfiff unaufhaltsam davon. "Heute hatten wir viel zu viele technische Fehler und Unzulänglichkeiten im Spielaufbau, um in Erbach etwas zu holen", so Trainer Thorsten Jakob.

Zum Einsatz kamen Sven Hartenburg im Tor, Lars-Hendrik Krämer (3), Nick Kühr (1), Tim Schuster (2), Moritz Müller (3/1), Wim Größler (4/1), Cansin Ulusoy (2), Ian Knisley (2), Tobias Hedderich (1), Aaron Liffers (1) , Florian Keller (1), Nils Krautwurst und Alex Kühr (2). fh