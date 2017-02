Großes Interesse an Bits und Bytes

Lampertheim. Aus dem Bedürfnis heraus, besser und schneller miteinander zu kooperieren und Mitgliederlisten auswerten zu können, entschieden die Landfrauen des Bezirksvereins Heppenheim, ein EDV-Seminar für Vorstandsmitglieder der einzelnen Ortsvereine anzubieten.

Die Idee stieß auf großes Interesse und die Bezirksvorsitzende Marita Billau konnte die ersten zwölf Landfrauen im Hotel "Darmstädter Hof" in Lampertheim zum Kurs "EDV im Verein" begrüßen.

Zielstrebig und gelassen, verbunden mit großer Fachkompetenz leitete Beate Fuhrich, EDV-Trainerin des Landfrauenverbandes Hessen, dieses Regionale Seminar, das in Kooperation mit dem Verein für Landvolkbildung stattfand. Nach einem Grundlageneinstieg ging die Referentin zur Praxis über, und jede Teilnehmerin sollte auf ihrem eigens mitgebrachten Laptop in Word einen kurzen Text schreiben. Dieser wurde dann in vielerlei Hinsicht bearbeitet, formatiert und gestaltet.

Anstoß für neue Kenntnisse

Danach kam Excel und somit auch die Mitgliederlistenbearbeitung an die Reihe. Am meisten faszinierte die Anwendung des "Filters", mit dessen Hilfe die Mitgliederkartei nach den verschiedenen Kriterien sortiert werden kann. Großes Interesse fanden dann noch die vielen Informationen bezüglich des E-Mail-Versandes. Gerade in der Vereinsarbeit ist die Einrichtung von Empfängerlisten ganz wesentlich. Nicht jeder möchte jedoch haben, dass seine Mail-Adresse für alle Angeschriebenen ersichtlich ist. Hierfür gibt es das BCC (Blind Carbon Copy) - damit bleiben die Empfänger für alle anderen unsichtbar.

Für die Teilnehmerinnen war an diesem Tag deutlich spürbar, dass sie vieles dazulernen konnten, es aber auch noch viel weiteres im EDV-Bereich zu ergründen gibt. Somit dürfte die Fortsetzung eines solchen Seminars mit Sicherheit wieder auf das Interesse der wissbegierigen Landfrauen stoßen . zg