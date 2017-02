Großkampftag in der Jahnhalle

Alex Kühr ist mit der männlichen B-Jugend im Einsatz. © TV Lampertheim

Lampertheim. Die Nachwuchs-Handballer des TV Lampertheim sind am Wochenende im Dauereinsatz: Den Auftakt der Jugendspiele macht am Samstag die männliche B2-Jugend. Die Mannschaft um die Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter empfängt in der Bezirksliga den Spitzenreiter von der HSG Fürth/Krumbach. Die Partie beginnt um 13.15 Uhr in der Jahnhalle, und die Mannschaft ist gewillt, den Favoriten mehr als nur zu ärgern. Vielleicht bleibt etwas Zählbares in der Spargelstadt.

Im Anschluss tritt die B1-Jugend zum Derby gegen die JSGmB Biblis/Groß-Rohrheim in der Bezirksoberliga an. Die Turner sind als Tabellenführer klar favorisiert, aber gerade solche Spiele haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. "Wollen wir in der nächsten Woche im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Pfungstadt die Tabellenführung untermauern, müssen wir beide Punkte gegen die JSG einfahren", so die klare Vorgabe von Trainer Thorsten Jakob. Das Spiel beginnt um 15 Uhr in der Jahnhalle. Auswärts müssen am Samstag die männliche D-Jugend bei der JSG Walldorf-Mörfelden (Beginn 14 Uhr) und die männliche C-Jugend bei der SKV Roßdorf (16.30 Uhr) antreten. Für beide Mannschaften sind Punkte im Bereich des Möglichen, zumal die C-Jugend das Hinspiel gegen Roßdorf deutlich gewinnen konnte. Am Sonntag zeigen die männliche E-Jugend gegen die JSG Lorsch/Einhausen II (14.15 Uhr) und die männliche A-Jugend gegen Bensheim/Auerbach (16 Uhr) in der Jahnhalle ihr Können. zg