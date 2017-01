Grüne für neue Gesprächskultur

Lampertheim. Bei seiner Jahreshauptversammlung konnte das Lampertheimer Bündnis 90/Die Grünen neben einigen Mitgliedern auch den Direktkandidaten des Kreises Bergstraße für die Bundestagswahl, Moritz Müller, kennenlernen. Der Bensheimer eröffnete den Abend, indem er sich den Parteifreunden vorstellte.

Müller umschrieb seinen Werdegang vom Schülersprecher des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim über die Mitgliedschaft der christdemokratischen Jungen Union bis hin zur Übernahme der Direktkandidatur für die im September stattfindenden Bundestagswahlen. Er mahnte eine neue Gesprächskultur an, die es ermöglichen soll, die Bürger inhaltlich zu erreichen. Diese wollten gerade auf lokaler und kommunaler Ebene angesprochen werden, deshalb solle man nicht warten, bis sie zu Parteiveranstaltungen kommen.

Die Menschen in die Entscheidungsprozesse einzubinden, bezeichnete der Direktkandidat der Grünen als eines seiner großen politischen Ziele. "Die AfD hat den Anspruch, unseren dritten Platz einzunehmen", meinte er in Bezug auf den anstehenden Urnengang. Was die Aussichten von Bündnis 90/Die Grünen angeht, äußerte er sich dennoch optimistisch: "Grüne Ideen sind mehrheitsfähig. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen."

Vorstandswahlen Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen Vorstandssprecher Jürgen Meyer einstimmig in seinem Amt. Neue Schriftführerin ist Marion Lemahieu. Auf der Position des Rechners verbleibt Jörg Trappschuh. Zu Kassenprüfern wurden Dieter Melchior und Gregor Simon bestimmt. Die Wahl ist auf zwei Jahre gültig. jkl

Vorstandssprecher Jürgen Meyer richtete den Blick nicht nur nach vorne. Nach der Kommunalwahl 2016 seien einige "Aktivposten" verloren gegangen, beklagte er den Rückzug mehrerer Parteifreunde aus der aktiven politischen Arbeit. Die personelle Lage bezeichnete er als "eng", die Mitgliederwerbung stellte er in den Fokus.

Fraktionsvorsitzender Helmut Rinkel zeigte sich überrascht vom guten Abschneiden der Lampertheimer FDP und charakterisierte sie als "AfD-Ersatz" für politikverdrossene Bürger. Schnell habe man sich in die Rolle als Oppositionspartei eingefunden, der Koalition mit der SPD weinte er keine Träne nach. Spätestens nach dem im Februar mit Verzögerung verabschiedeten Etat für 2016 habe er das Gefühl gehabt, "dass es nicht mehr lange so weiter geht". Er deutete an, dass Bündnis 90/Die Grünen im Stadtparlament künftig "gute Ideen und Anträge" anderer Parteien unterstützen werde, sich ansonsten aber nicht scheue, knallharte Oppositionspolitik zu betreiben.

Weniger gut als im Vorjahr sah es in der Kasse von Rechner Jörg Trappschuh aus. Die teuren Werbemittel für den zurückliegenden Kommunalwahlkampf haben sich auf die finanzielle Lage ausgewirkt.