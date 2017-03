Günstige Gelegenheit

Das Projekt "Stadtumbau" löst sich aus seiner theoretischen Verankerung. Mit dem geplanten Stadtrundgang am kommenden Samstag wird deutlich, worum es bei diesem Projekt geht: Bürger können darüber mitbestimmen, in welche Richtung sich die Innenstadt verändern soll. Sie erhalten die Gelegenheit, auf Problempunkte hinzuweisen, Änderungswünsche zu artikulieren, Gestaltungsvorschläge einzubringen. Schon bei der Begründung der Lokalen Partnerschaft im Februar ist deutlich geworden: Dieser Stadtumbau dient nicht der Profilierung von Verwaltungs- und Parteispitzen. Er versteht sich vielmehr als Forum für die Bürger.

Nun liegt es an ihnen, wie sehr der Stadtumbau tatsächlich zum Instrument der Bürgerbeteiligung werden wird. Diese hat sich in jüngster Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig verflüchtigt; mit dem Erarbeiten eines Stadtumbau-Konzepts, das bis Herbst formuliert werden soll, kehrt der Gedanke der Bürgerbeteiligung in seiner ursprünglichsten Form zurück. Wer immer retardierende Entwicklungen in Lampertheim beklagt, ungenutzte Entwicklungspotenziale sieht und dazu beitragen mag, dass die Rede von der "liebens- und lebenswerten" Stadt keine Sprechblase bleibt, sollte die Gelegenheit zum Stadtrundgang am Samstag nicht verstreichen lassen. Bürgerbeteiligung funktioniert eben nur mit Bürgern; wer - mit einigem Recht - mangelnde Partizipationsmöglichkeiten im herkömmlichen politischen Diskurs beklagt, für den ist dieser Samstag ein absoluter Pflichttermin.