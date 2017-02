Gute Bilanz für OWK

LAMPERTHEIM. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatte der Odenwaldklub Lampertheim am vergangenen Sonntag seine diesjährige Jahreshauptversammlung beendet und die Weichen für die Zukunft des Vereins gestellt. Bei der Zusammenkunft im Klubheim des Wander- und Freizeitvereins im Sandtorfer Weg hatten die 30 anwesenden Mitglieder neben der Entlastung auch über die Neuwahl des Vorstandes zu entscheiden.

Zunächst hatte Vorsitzender Horst Schmidt die Anwesenden begrüßt und zu einer Gedenkminute für verstorbene Mitglieder aufgerufen. Anschließend oblag es Marius Schmidt, Pressewart und Schriftführer, den Tätigkeitsbericht des Vereins vorzutragen.

2016 über 500 Mitwanderer aktiv

Im vergangenen Wanderjahr konnte der Odenwaldklub bei 26 Wandertouren über 500 Mitwanderer begrüßen, davon 98 sogenannte Schnupperwanderer, die das Vereinsangebot testeten. Auch die Mitgliederzahl hat sich auf 105 erhöht. "Das zeigt, dass unser Vereinsangebot für Außenstehende attraktiv ist", so Schmidt. An "jedem zweiten Wochenende ist beim OWK was los", freute sich der Pressewart über das rege Leben des OWK.

Quasi nebenbei schulterte der Odenwaldklub mit dem Fischessen am Karfreitag, dem Pappelfest, dem Herbstfest oder dem Neujahrsempfang auch zahlreiche öffentliche Veranstaltungen am und im Klubheim. Daher nutzte der Vorstand die Gelegenheit, den zahlreichen ehrenamtlich Tätigen im Klub herzlich zu danken. "Dazu nahm unser Verein an den Ferienspielen im Sommer teil und hat beim Freiwilligentag unsere Schutzhütte am Kranzlacher Weg gesäubert, neu gestrichen und Vogelnistkästen und ein Insektenhotel angebracht", erklärte Schmidt weiter.

Auch im Jahr 2017 hat der OWK wieder viel vor. Zunächst soll ein Barfußpfad am Klubheim entstehen. Damit wird ein Preisgeld aus einem Wettbewerb im vergangenen Jahr "für die Allgemeinheit eingesetzt", so Schmidt. Weiterhin steht nach dem Neukauf eines Festzeltes ein Anbau für das Klubheim auf dem Programm. Das bereits laufende Wanderjahr lockt dabei mit manch einem Höhepunkt: Am 18. Juni steht eine Walderlebnistour mit Mirko Klein von Natur hautnah auf dem Programm, im Spätsommer geht es mit dem Bus nach Trier und schließlich im Oktober zum Kloster Lorsch und ins Freilichtlabor Lauresham.

Nachdem Kassenwart Dieter Krotz ein gutes Jahresergebnis präsentieren konnte, war die Entlastung von Kasse und Vorstand nur noch Formsache. Die Vorstandsneuwahlen gingen unter der Wahlleitung von Christiane Krotz zügig und einstimmig über die Bühne. Vorsitzender bleibt Horst Schmidt. Sein Stellvertreter ist weiterhin Dieter Steller. Die Kasse führt weiterhin Dieter Krotz. Klaus Martin wird weiterhin als Wanderwart tätig sein. Marius Schmidt fungiert weiterhin als Pressewart und Schriftführer. Als Beisitzer neu dabei sind Claudia Kuss und Simone Schmidt. zg