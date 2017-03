Gute Planung ist die Basis

Hüttenfeld. Der Hüttenfelder Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erlebte am Mittwochabend eine Jahreshauptversammlung in entspannter Atmosphäre. Nachdem die Vorsitzende Uta Kilian die zahlreichen Mitglieder im Bürgerhaus begrüßte, bedankte sich der AWO-Kreisvorsitzende Ludwig Kern beim gesamten Vorstand für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit. Einen Überblick über die Unternehmungen der zurückliegenden Monate gab dann Magdalena Molter, die stellvertrende Vorsitzende.

Eine Muttertagsfahrt führte im Mai in die Vulkaneifel. Eine im September durchgeführte, mehrtägige Seniorenfreizeit in den bayrischen Wald, nebst Abstecher nach Tschechien, bedeutete den geselligen Jahreshöhepunkt. Aber auch das Herbstcafé im September und die Weihnachtsfeier erfreuten sich bester Resonanz. Gleiches gilt für die Faschingsparty, die am 22. Februar zwischen Sketchen, Tanz und Kräppeln für gute Stimmung sorgte.

"Die Veranstaltungen bedürfen einer nicht zu unterschätzenden Vorbereitung", sagt Molter. Weil diese meist auf den Schultern der Vorsitzenden ruht, konnte sich Uta Kilian dann über ein Blumenpräsent und einen kräftigen Applaus der AWO-Familie freuen.

Das Programm für 2017 steht schon fest. Am 12. April lädt man zum Frühlingsnachmittag ins Bürgerhaus, am 17. Mai zur Tagesfahrt. Die Seniorenfreizeit geht ab dem 16. September für fünf Tage nach Zell am Ziller, einer Gemeinde im österreichischen Tirol. Zum Abschluss ehrten Kern und Kilian vier Jubilare für ihre langjährige Treue. Katharina Hesse und Berthold Leichner gehören der AWO seit 15 Jahren an, bei Hans-Martin Schneider sind es 20 Jahre. Irma Bierbaum wurde für ihre 35-jährige Zugehörigkeit gewürdigt. Nach dem offiziellen Teil des Abends folgte der gesellige. Ein kleines gemeinsames Essen mit Umtrunk läutete das Ende der Jahreshauptversammlung 2017 ein. jkl