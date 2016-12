Hüttenfeld. Gisela Schollmaier - die gute Seele der Hüttenfelder Seehofschule - geht nach fast 23 Jahren in den Ruhestand. Am 1. Februar 1994 trat sie ihren Dienst als Hausmeisterin an und hat sich in vielfältiger Art und Weise in den Dienst der Grundschule gestellt.

Damals noch mit ihrem früh verstorbenen Ehemann Walter zusammen, hat das Ehepaar für Ordnung im und rund um das Schulgebäude gesorgt. Seit 14 Jahren wurde sie jetzt dabei von ihrem Lebensgefährten Friedrich Medert unterstützt, der bei handwerklichen Tätigkeiten sein Geschick einbrachte.

Schulleiterin Karin Böttger erzählte bei der Verabschiedung, an der auch die Kinder mit Liedern und Gedichten teilnahmen, einige Anekdoten. Gisela Schollmaier war bei den Lehrerinnen, den Betreuerinnen und Schülern gleichermaßen beliebt und hinterlässt nun eine große Lücke. ron