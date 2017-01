Gute Stimmung

Hüttenfeld. Das Glühweinfest der Sportgemeinde Hüttenfeld erfreute sich am Samstagabend einer guten Resonanz. Natürlich trug die Witterung ihren Teil zum Gelingen bei, denn welches Getränk könnte bei Minusgraden besser ankommen als Glühwein. Bei trockener Kälte fanden sich ab 17 Uhr zahlreiche Mitglieder und Freunde der SGH ein, um bei der sechsten Auflage dieser Veranstaltung einige gesellige Stunden zu verbringen.

Zwei Feuertonnen garantierten gleichermaßen Wärme und eine schöne Atmosphäre, das Festzelt wurde zum Sammelpunkt der Besucher. Als Organisator zeichnete die Fußballabteilung verantwortlich, deren Mitglieder an diesem Abend auch fleißig anpacken mussten, damit es an nichts fehlte. Neben Glühwein gab es noch alkoholfreien Kinderpunsch. Wer es weniger heiß mochte, für den stand ein kühles Bier parat. Bratwürste und Fleischkäse vom Grill sorgten für deftige Stärkungen, Musik aus der Konserve ließ rasch Après-Ski-Stimmung aufkommen. Wie schon in der Vergangenheit, nutzten die Mitglieder der SG Hüttenfeld den ersten offiziellen Termin des Kalenderjahres, um am Hegwald bis spät in die Nacht zu feiern. jkl