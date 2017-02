Hallenbad geschlossen

Lampertheim. Wegen einer Störung der Lüftungsanlage muss das Hallenbad der Biedensand-Bäder Lampertheim bis einschließlich Mittwoch, 1. März, geschlossen bleiben. Dies teilte die Bädergesellschaft gestern mit.

Wie Geschäftsführer Jens Klingler auf Nachfrage des "Südhessen Morgen" erläuterte, ist die Anlage schon seit längerem kaputt, konnte aber bisher noch in einer Art Notbetrieb laufen. Das Problem, dass die Luft nicht mehr schnell genug aus der Schwimmhalle abgezogen wird, habe sich aber in den vergangenen Tagen derart verschärft, dass das chlorhaltige Wasser massiv an den Scheiben kondensiert sei. Um keine Gesundheitsschäden zu riskieren, werde das Hallenbad nun bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme versicherte Klingler. Bisher habe zu keinem Zeitpunkt für die Badegäste eine Gefahr bestanden.

Für Montag habe sich die Firma angekündigt, die die Anlage reparieren wird. Die Reparatur sei schon länger geplant. Die Bädergesellschaft hatte gehofft, bis zu dem Termin mit dem Notbetrieb zurechtzukommen, musste jetzt aber doch die Reißleine ziehen, um kein Risiko einzugehen. swa