Handballer weiter auf Kurs

Justus Fröhlich erzielte sechs Treffer für den TVL. © TV Lampertheim

Lampertheim. Das B-Jugendhandballteam des TV Lampertheim gewann das Heimspiel gegen die SG Arheilgen verdient mit 32:20 (17:8) und bestätigte mit diesem Erfolg die Tabellenführung in der Bezirksoberliga.

Der Gast aus Arheilgen hatte in der Partie kaum eine Chance. Die TVler waren spielerisch und zahlenmäßig überlegen, zogen schnell auf 4:0 davon. Über 7:2 und 10:3 war spätestens beim 17:8 zum Pausenpfiff vom guten Schiedsrichter Bastian Flath das Spiel entschieden. Das Trainerteam der Spargelstädter testete in der Partie wieder mehrere Abwehrsysteme, die teilweise schon recht gut funktionierten, teilweise aber noch deutlich Luft nach oben erkennen ließen. Alle erhielten wieder ausreichend Spielanteile und konnten sich einbringen.

Deutlicher und verdienter Sieg

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste aufgrund der etwas schwindenden Einsatzbereitschaft der Lampertheimer etwas besser in Spiel und konnten beim 18:23 sogar auf fünf Tore verkürzen. In einer Auszeit riefen die Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter ihr Team aber wieder zur Ordnung. Die Mannschaft konnte wieder einen Gang hochschalten und die Partie letzten Endes deutlich und verdient mit 32:20 gewinnen.

Vor dem absoluten Spitzenspiel am Sonntag, 12. Februar, gegen den hartnäckigsten Verfolger und Tabellenzweiten vom TSV Pfungstadt steht am kommenden Samstag das Derby gegen die JSGmB Biblis/Groß-Rohrheim für die B-Jugendlichen auf dem Spielplan. Hier gilt es für den TVL als klarer Favorit, die Punkte auf die Habenseite zu spielen, um dann in der Folgewoche mit einem Sieg gegen die Bierstädter einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.

Es spielten für den TV Lampertheim: Ralph Hönninger und Marc Schäfer im Tor, Justus Fröhlich (6), Sören Fetsch, Ian Knisley, Wim Größler (3/1), Robin Kettler, Nicolas Kern (11), Tim Pfendler (6/1), Tobias Hedderich, Nokolas Venske, Alex Kühr (2/1), Moritz Müller und Jannik Jung (4). zg