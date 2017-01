HOFHEIM. Sämtliche Jugendmannschaften der HSG Ried-Handball befinden sich am bevorstehenden Wochenende im Spielbetrieb. Den Auftakt macht die männliche D-Jugend, die am Samstag, 21. Januar, um 15 Uhr bei der Jugendspielgemeinschaft Lorsch/Einhausen zu Gast ist. Alle weiteren Begegnungen mit Beteiligung der HSG-Teams werden am Sonntag, 22. Januar, ausgetragen. Zur JSG Büttelborn muss um 18 Uhr die weibliche A-Jugend. Dreimal wird in der Hofheimer Sporthalle gespielt. Zunächst erwartet die weibliche E-Jugend bereits um 10 Uhr die SG Egelsbach. Um 12 Uhr trifft die weibliche D-Jugend auf den TSV Pfungstadt. Die männliche C-Jugend rundet das Heimspielprogramm um 16 Uhr mit dem Vergleich gegen die HSG Dornehim/Groß-Gerau ab. fh