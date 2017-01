Hausärzte bilden im Verbund Nachfolger aus

Lampertheim. Andreas D. Förster könnte es ruhig angehen lassen. Mit 66 Jahren muss man nicht mehr in der vordersten Reihe stehen und kann die Verantwortung stattdessen allmählich auf andere - jüngere - Schultern legen. Wenn es denn Jüngere gäbe, die bereit wären, sich diese Last auflegen zu lassen.

Seit einigen Jahren sorgen sich die älteren niedergelassenen Ärzte in Lampertheim und im Ried um die Zukunft der ärztlichen Versorgung (wir berichteten). Wenn sie in einigen Jahren in den Ruhestand wechseln, dann müssen sie befürchten, dass ihre Praxen nicht weiter geführt werden. Denn der ärztliche Nachwuchs lässt, besonders in ländlicheren Regionen, nach wie vor auf sich warten. Vor allem betroffen sind hausärztliche Niederlassungen, denn die jungen Ärzte zieht es vor allem in die lukrativer erscheinenden Facharztpraxen.

Der Lampertheimer Allgemeinmediziner Andreas Förster gehört mit seinen Kollegen vom Gesundheitsnetz der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA) zu den Initiatoren eines Projekts, das diese Entwicklung stoppen will. Sie haben kürzlich einen Kooperationsvertrag mit dem Kreiskrankenhaus und der Heppenheimer Vitos-Klinik unterzeichnet, der die Patientenversorgung auch in Zukunft sichern soll.

Ziel dieses Vertrags ist die medizinische Weiterbildung im hausärztlichen Bereich. Die angehenden Ärzte müssen neben der stationären Patientenversorgung auch Erfahrungen im ambulanten Bereich sammeln. Viele Jungmediziner hegten Vorurteile gegen die Tätigkeit in einer Hausarztpraxis, etwa mit Blick auf die Arbeitsbelastung und den Verdienst. Spätestens seit 2014 sei ihm und seinen Kollegen klar geworden, so Förster im Gespräch mit dieser Zeitung: "Da muss etwas geschehen." Über den Weiterbildungsverbund soll den Auszubildenden die Attraktivität der Allgemeinmedizin verdeutlicht werden.

Fachärzte: Zehn Jahre später

Inzwischen sei die Versorgung Lampertheims und des südlichen Rieds mit Kinderärzten gesichert, meint Förster. Doch besonders in Lampertheim könnte die hausärztliche Versorgung knapp werden, wenn einige Kollegen mehr oder weniger gleichzeitig in Ruhestand gehen. So werde sich innerhalb weniger Jahre die Überversorgung mit Hausarztpraxen in eine Unterversorgung wandeln. Bei den Fachärzten werde diese Entwicklung mit etwa zehnjähriger Verzögerung einsetzen, sagt Förster voraus.

Er macht deutlich, dass sich die hausärztliche Tätigkeit in den vergangenen Jahren erheblich verbessert habe. So gewährten die Bereitschaftsdienste genügend freie Zeiten; und beim Verdienst könnten die Allgemeinmediziner inzwischen mit anderen Fachärzten mithalten. In Försters Praxis arbeitet inzwischen ein Weiterbildungsassistent mit. "Der merkt so langsam, wie gut das hier ist", hat Andreas Förster festgestellt.

Einspielen muss sich laut Förster noch die Kooperation von GALA mit den Häusern Dominikus, Bonhoeffer und Mariä Verkündigung. Die alten Menschen werden von den Hausärzten mitbetreut. Damit stellen die Heime die ärztliche Versorgung ihrer Bewohner vor Ort sicher und ersparen ihnen in einigen Fällen den Krankenhausaufenthalt.