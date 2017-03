„Helau“-Rufe tönen durch die Stadt

Alle Bilder anzeigen Die Lampertheimer Fastnacht versinkt im Konfettiregen. Die Mondhexen Lu-La tragen ein rätselhaftes Gebräu durch die Straßen, und die Volksbühne hat sich in Schneemann-Gewänder gehüllt.

Lampertheim. Rot-Weiß sind unsere Farben, davon können wir nicht genug haben", schallte es neben "Helau" Rufen immer wieder durch Lampertheims Innenstadt. Dieser Reim war das Motto des 1. Carneval-Cubs Rot-Weiß (CCRW), dem Veranstalter des 12. närrischen Umzuges. Das Thema wurde gewählt weil der traditionelle Fastnachtsverein in dieser Kampagne seinen 60. Geburtstag feierte.

Auch beim närrischen Lindwurm sorgten die Jubilare für ausgelassene Stimmung. Die Wetterprognosen für den gestrigen Fastnachtsdienstag waren grauenvoll; gewarnt wurde vor Sturm und Regen. Der Regen blieb und weichte die Feiernden ein. Doch Fastnachter sind keine Weicheier und gehen bekanntlich optimistisch an ihr Werk. Natürlich waren von ihnen und den lokalen Einsatzkräften umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden.

Zugmarschall Freddy Herweck konnte hinterher berichten: "Keine Zwischenfälle." Rund 2000 karnevalbegeisterte Zuschauer säumten die Straßenränder. An der Ecke Ernst-Ludwig-Straße/Bürstädter Straße schuf Jürgen Schuster, Elferratsmitglied des Carnevals-Gremium im Turnverein (CGT), einen Walk of Fame. Die gesprühten Sterne auf dem Boulevard galten den Helauwood-Prominenten in LA auf der Bühne gegenüber dem Amtsgerichts: der Ehrenpräsidentin Margit Selb und Bürgermeister Gottfried Störmer. Beide waren als königliche Hoheiten verkleidet.

Moderatoren drehen auf

Die Moderatoren ließen sich vom Nass von oben nicht beeindrucken, nur vermissten sie stimmungsvolle Fastnachtslieder als Umrahmung. "Hier muss eine richtige Anlage her", wünschte sich Selb. Etwas Stimmungsmusik schallte vom Edinger Mehrwertladen zur Bühne herüber. Doch für die Moderatoren hieß es jetzt voll aufdrehen und die närrischen Besucher zum Klatschen und Jubeln zu animieren, damit der Umzug mit Fußgruppen und Motivwagen ein großartiges Fastnachts-Event werde. "Seid ihr alle fit?", rief die Ehrenpräsidentin fragend in die Narrenschar. Ein "Jaaa!", hallte zurück.

Der Polizei Lampertheim-Viernheim als Vorhut schlossen sich die Garden des CCRW an. Pfarrerin Sabine Sauerwein begleitete die kleinen und großen Narren der Kindertagesstätten der Lukasgemeinde, die auf der Arche unterwegs waren. "Schön, dass ihr dabei seid", rief Störmer auch den Fastnachtern der Kita Schwalbennest zu. "Das ist ja fantastisch wie schön ihr verkleidet seid!", freute sich Selb über die große Gruppe. Vom Tierschutzverein hoppelten viele kleine "Tiere" über den Asphalt, bevor eine große Anzahl von Schneemännern vorüber tanzte. In den Kostümen steckten Mitglieder der Volksbühne, unter ihnen der Erste Vorsitzende Klaus Jenner.

Konfettikanone im Einsatz

"Wir schicken drei donnernde Helau an den NCV Lampertheim, der sein elfjähriges Bestehen feiert", schmetterte Selb den Karnevalisten um Sitzungspräsidenten Florian Weppelmann und den Instrumentalisten der Katholischen Kirchenmusik zu. Störmer dankte der Truppe des Kanu-Clubs und den Bürstädtern des FFC "Guud druff" mit närrischen Rufen. Die Hexen des LKV Lampertheim um Sitzungspräsident Lutz Krieger trieben mit einer großen Konfettikanone ihr Unwesen.

"Wer soll das bezahlen?", machten die Mitstreiter der Arbeitsgemeinschaft Lampertheimer Altrhein (ALA) aufmerksam. Die Mannheimer Guggemusiker "Newwlfezza" brachten prächtige Stimmung in den Umzug und die Mondhexen Lu-La faszinierten mit ihren Kostümen. Es folgten große Motivwagen mit dem FCC "dumm gelaufen" und Lieblichkeiten der Region, wie Lampertheims Spargelkönigin Stefanie II. und der Bürstädter Sonnenbotschafterin.

Das CGT kam mit Sitzungspräsidenten Lutz Strubel und die Grauen Wölfe des Turnvereins verdienten besondere Aufmerksamkeit. Die Fußballer schlüpften in die Rolle von Trump und waren mit einem exquisiten Bus unterwegs. Ihr 20. Jubiläum feierten die Meute-Piraten auf der Gass' und die Spielgemeinschaft Hofheim-Bürstadt erfreute mit Stimmungsmelodien. Lampertheims Majestät Störmer begrüßte die Bürstädter Stadtprinzessin Ann-Cathrin I., den BFC Bürstadt und den DFC "unner uns", der sein elfjähriges Jubiläum feierte. "Es sind Freunde unseres Vereins", sagte Selb über die "Sackschdoahogger".

Stadtprinzessin verbreitet Glanz

Hoheitlicher Glanz umstrahlte Lampertheims Stadtprinzessin Christiane II. An ihrer Seite waren der Elferrat, die Tanzmariechen Sophia und Shalin und die Gruppe New Generation. Auf einem Wagen kam das Sahnehäubchen des Vereins, die Gruppe Fantasy angefahren. Die närrische Party auf dem Großen Schillerplatz musste wegen der Nässe auf der Bühne abgespeckt werden. CCRW-Sitzungspräsident Markus Gutschalk begrüßte die Stadtprinzessinnen, Lampertheims Christiane II. und Bürstadts Ann-Cathrin I.. Fetzige Guggemusik lieferten die "Newwlfezza" und Hits am laufenden Band die DJ's Double A und Spanish Fly.