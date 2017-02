„Herzsplitter“ vereint alle Chöre

Lampertheim. Wenn der MGV 1840 zur Generalversammlung einlädt, ist der Saal im Darmstädter Hof stets gut mit Mitgliedern besetzt. Das konnte Vorsitzender Holger Schneibel auch bei der jüngsten Versammlung feststellen.

Ulrich von Heyl trug den Antrag für eine Satzungsänderung vor. Die Funktion des Geschäftsführers solle durch die Umbenennung in "Organisator" klarer definiert werden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Holger Schneibel berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Über 311 Mitglieder gehören dem Verein an. Davon sind 70 Frauen und 36 Männer aktive Chorsänger. Hinzu kommen die Kinderchöre "Crescendo" und "Sing", die von den evangelischen Gemeinden in Kooperation mit dem MGV betreut werden.

Stärkster Chor ist der Chor "Joyful" mit 53 Aktiven. Bei Joyful war auch der größte personelle Zuwachs zu verzeichnen. Insgesamt bezeichnete Schneibel das Leistungsniveau als gut, auch dank der Leistung von Chorleiterin Elisabeth Seidl. Trotzdem plagen ihn Sorgen über die Mitgliedszahlen bei der Frauen- und Männerabteilung. Er äußerte die Hoffnung, dass aus den Kinderchören irgendwann Verstärkung erwächst.

Vorstandswahlen Vorsitzender: Holger Schneibel. Sprecher Frauenchor: Andrea Krüger. Sprecher Chor Joyful: Bernd Viehöfer. Schriftführer: Claudia Schneibel. Rechner: Hans-Ludwig Griesheimer Organisator: Reiner Menges. Beisitzer: Lilo Kirst, Martina Groll-Medert, Petra Steffan, Farina Abedi, Sarah Wiegand, Bernd Menges, Dieter Zehfuß, Herbert Schenkel. Rechnungsprüfer: Petra Hedderich, Bernd Sieger. sto

Höhepunkt mit "Joyful"

Ausführlich berichtete er von dem Auftritt des Kinderchors "Crescendo", der mit seinem Musical "Zirkus Furioso" großen Erfolg hatte. Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Konzert "Silber Edition - 25 Jahre Chor Joyful" im Oktober. Darüber hinaus berichtete Schneibel vom Innenhoffest, dem Kochkäsessen und dem Hausmacherwurstessen. Dazu kamen viele Einzelveranstaltungen. Den Mitgliedern bescheinigte er Leistungsbereitschaft und Engagement. Musikalischer Höhepunkt dieses Jahres wird das Konzert "Herzsplitter" am 18./19. März in der Luther-Kirche sein, bei dem alle Chöre mitwirken.

Der Frauenchor hat nach Angaben von Andrea Krüger 32 Sängerinnen, wobei der Altersdurchschnitt relativ hoch ist. "Wir sind trotzdem für 2017 guter Dinge und wollen an vielen Veranstaltungen teilnehmen", zeigte sie sich optimistisch. Bernd Viehöfer sprach für den Chor Joyful. Er stellte das Jubiläumskonzert in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und betonte dabei, dass die Anforderungen an den Chor immer größer werden. Nicht nur Singen auf der Bühne, sondern auch die optische Gestaltung stehe immer mehr im Vordergrund.

Rechner Hans Ludwig Griesheimer rundete die Berichte mit Informationen über die Finanzsituation ab. Der Verein stehe gesund da, wenn auch im Berichtsjahr mehr ausgegeben als eingenommen worden sei. Allein die Restauration des Klaviers habe über 2000 Euro gekostet. Die Rechnungsprüfung durch Lilo Kirst und Bernd Sieger verlief problemlos, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Bei den Neuwahlen wurde Holger Schneibel einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Auch die Wahl der übrigen Vorstandsposten sowie der Beisitzer und Rechnungsprüfer verlief problemlos. Ohne Ergebnis blieb allerdings die Wahl eines Sprechers für den Männerchor. Der Posten ist im geschäftsführenden Vorstand angesiedelt und vertritt die Interessen der Abteilung. Trotz eindringlicher Appelle von Holger Schneibel und des Hinweises, dass der Männerchor sich dadurch selbst schade, fand sich kein Sänger bereit, den Posten zu übernehmen.

Ulrich von Heyl gab seinen Rücktritt nach 13 Jahren Vorstandsarbeit bekannt. Auch Elke Kirchenschläger, verantwortlich für die Verpflegung bei allen Festen, wollte ihre Funktion aufgeben.