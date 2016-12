Hilfe für die Lebenshilfe

Lampertheim. Die Spendenbereitschaft nimmt in der Zeit um Weihnachten traditionell zu. Die gute Botschaft von der Menschwerdung Gottes stiftet offensichtlich zu guten Taten an. Davon profitiert auch der Verein der Lampertheimer Lebenshilfe. Doch so sehr sich der Träger der inklusiven Kindertagesstätte Schwalbennest und der Frühförderstelle über jede Zuwendung freut, so wenig können die Beträge über ein strukturelles finanzielles Problem hinwegtäuschen, das die Arbeit in diesen Einrichtungen zusehends erschwert.

Beim Besuch der SPD-Kreistagsfraktion kamen der Vorsitzende der Lebenshilfe, Günther Baus, und die Leiterin der Frühförderstelle, Susanne Bürkelbach, auf die Problemlage offen zu sprechen ("SHM" vom 7. Dezember). Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Josef Fiedler, erklärte dabei seine Bereitschaft sich "um die Sache zu kümmern". Außerdem hofft Günther Baus auf ein Gespräch mit Landrat Engelhardt und den Kreisbeigeordneten Diana Stolz und Karsten Krug. Das Treffen zwischen den Vertretern der Lampertheimer Lebenshilfe und den Verantwortlichen in Heppenheim soll im Januar stattfinden.

Im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" bestätigt Lebenshilfe-Vorsitzender Günther Baus, die finanzielle Versorgung der Frühförderstelle sei Aufgabe des Kreises. In Hessen bestehe diesbezüglich aber ein gewisser Interpretationsspielraum. So wird gemeinhin zwar die sozialpädagogische Arbeit der Frühförderstelle unterstützt, nicht aber die gesamte therapeutische Begleitung.

Interdisziplinärer Ansatz

Gerade auf den interdisziplinären Ansatz in der Betreuung ihrer Schützlinge legt aber auch die Lampertheimer Lebenshilfe Wert. Denn neben den Sozialpädagogen leisteten auch Logopäden und Ergotherapeuten unerlässliche Beiträge für eine positive Entwicklung der Kinder. Günther Baus zufolge werden die eigentlichen Therapieeinheiten zwar von den Krankenkassen übernommen; der interdisziplinäre Teil der therapeutischen Arbeit - Besprechungen, Fahrzeiten bei häuslichen Therapien, Austausch mit anderen Institutionen und Ärzten - sollte vom Kreis getragen werden. Doch dieser Anteil sei vertraglich zuletzt im Jahr 2009 als fester Zuschuss vereinbart worden.

Seither sei, nicht zuletzt durch die Lohnkostensteigerungen, der finanzielle Aufwand in diesem Bereich weiter gestiegen, ohne dass der Zuschuss an diese Entwicklung angepasst worden sei. Die jährlich immer weiter aufklaffende Finanzierungslücke müsse die Lebenshilfe zur Zeit selbst stopfen. Doch jetzt scheint eine Grenze erreicht zu sein, wie Günther Baus verdeutlicht.

Im vergangenen Jahr musste der Verein nach Baus' Angaben ein Gesamtdefizit von 48 000 Euro verkraften. Dabei fielen auch längere krankheitsbedingte personelle Ausfälle ins Gewicht. "Dadurch, dass die Ausfälle im laufenden Jahr deutlich geringer sind", so der Vereinsvorsitzende, "und durch bereits ausgehandelte vertragliche Verbesserungen bei den Sachkosten ist das zu erwartende Defizit für 2016 deutlich geringer". Doch das Problem bei alledem sei eben die unaufhaltsame Kostensteigerung.

Noch zwei Jahre - und dann?

Der Vorsitzende der Lebenshilfe schätzt, dass der interdisziplinäre Ansatz der Frühförderstelle auf der Basis der geltenden Vertragsvereinbarungen etwa noch zwei Jahre aufrechterhalten werden kann. Für das Gespräch mit der Heppenheimer Kreisspitze im Januar will Günther Baus aber auch konkrete Erfahrungen im Kreis Darmstadt-Dieburg auf die Waagschale legen, die in einer gelungenen Kreisfinanzierung der interdisziplinären Förderung wurzeln.

Warum sollte das nicht auch im Kreis Bergstraße gelingen? Die Hoffnung hat Günther Baus noch lange nicht aufgegeben. Nicht zuletzt die Spendentätigkeiten in der Weihnachtszeit geben seiner Hoffnung Nahrung.