Hilfe nach Sturm

Lampertheim. Der Katholische Kirchenmusikverein Lampertheim veranstaltet mit dem befreundeten Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim am Samstag, 18. März um 20 Uhr ein Konzert in der Siedlerhalle in Lampertheim. Während des Konzerts wird eine Spendenaktion zugunsten des AZ-Vogelparks durchgeführt, der leider mit den Nachwirkungen der Sturmschäden zu kämpfen hat. Zudem möchten beide Vereine den Gewinn des Konzerts ebenfalls an den AZ-Vogelpark weiterleiten und einen Teil zum Erhalt beitragen.

Unter dem Motto "Klassik trifft Rock" werden beide Orchester ein anspruchsvolles Konzertprogramm zu Gehör bringen. Melodien von Verdi und Offenbach erklingen neben Hits von Joe Cocker, Meat Loaf, Led Zeppelin oder auch Queen. Sogar "Blutsauger" steigen aus der Gruft und geben sich beim "Tanz der Vampire" die Ehre.

Karten kosten zehn Euro

Am Konzertende musizieren beide Orchester gemeinsam und bilden ein über 70 Musiker großes Orchester, was einen beeindruckenden und Raum füllenden Klang liefern wird. Wer einen abwechslungsreichen Konzertabend erleben und dabei noch den Vogelpark unterstützen möchte, ist beim gemeinsamen Konzert der Orchester richtig. Eintrittskarten zu zehn Euro sind erhältlich im Kiosk Weidenauer am Nibelungenplatz, im Pfarramt Mariä Verkündigung, in der Andreas Apotheke, bei allen aktiven Musikern, sowie an der Abendkasse. red