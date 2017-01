Hilfeladen mit Herz – und wenig Zeit

Lampertheim/Viernheim. Kurt Stass blickt neidlos, aber voller Anerkennung nach Viernheim. Dort wurde ein Flüchtlingsprojekt realisiert, das Schule machen könnte - würde Lampertheim über vergleichbare infrastrukturelle Voraussetzungen verfügen: Flüchtlinge und Einheimische betreiben in der Nachbarstadt gemeinsam ein soziales Kaufhaus. Der "Laden mit Herz" eröffnet Ende dieses Monats.

Der Leiter der Lampertheimer Flüchtlingshilfe findet es "super, was da in Viernheim läuft". Er hat sich selbst vom Projekt, das im Viernheimer Sozialzentrum untergebracht ist, überzeugt. Und er würde so etwas auch für Lampertheim befürworten. Doch hier fehlt es an geeigneten Gebäuden, geschweige denn an einem Sozialzentrum.

Der "Laden mit Herz" wird von einem Syrer und einem Viernheimer gemeinsam geführt. Der 54-jährige Amir Alamir hat schon ein Restaurant, eine Bäckerei und eine Organisation von Englischlehrern geleitet. "Ich habe Erfahrung im "Teambuidlung", erklärt der 54-Jährige. Mitarbeiter koordinieren und Pläne erstellen, Talente erkennen und fördern, all das hat der gebürtige Syrer jahrzehntelang gemacht. Auch auf seiner Flucht aus Syrien rutschte er immer wieder in die Anführerrolle, weil er als Englischlehrer für andere dolmetschen konnte.

Als Alamir im Dezember vergangenen Jahres gefragt wurde, ob er den "Laden mit Herz" im Sozialzentrum ehrenamtlich leiten wolle, zögerte er deshalb nicht lange. "Ich dachte: Warum nicht?", erzählt Amir und lacht. "Ich mache so etwas ja nicht zum ersten Mal." Doch dann schluckt er und fügt an: "Nur eben das erste Mal in Deutschland."

Die große Chance

Da ist er, der Haken, die Herausforderung, aber auch die große Chance für Alamir: die deutsche Sprache. Seit seiner Ankunft in Viernheim vor rund zwei Jahren hat der Syrer schon viel gelernt. Alltagsgespräche gehen ihm längst locker über die Lippen. Wenn er mal ein im Dialekt genuscheltes Wort nicht versteht, ist das nicht so schlimm. Aber als Chef eines Kaufhauses will er sich in wichtigen Gesprächen nicht aufs Raten verlassen. Der Anspruch des Syrers an sich selbst ist da ganz klar: Ab sofort müssen auch komplizierte Vokabeln wie "Lagerlogistik" oder "Buchhaltung" sitzen. Alamir blickt einen Moment lang mutlos drein, doch dann strafft er die Schultern: "Es ist eben eine doppelte Herausforderung für mich: Ich muss den Laden führen und dabei Deutsch lernen. Das wird schon klappen." Schließlich ist er nicht allein.

Auch Volker Gassenferth weiß Bescheid über Mitarbeiterführung und Zahlenspiele am Computer. 30 Jahre lang leitete er die Caritas-Sozialstation in Viernheim. Vor einigen Monaten tauschte der 61-Jährige diese Arbeit gegen die des pädagogischen Leiters der beiden Häuser des Lebens.

Praktische Integration

Die Idee des "Ladens mit Herz", dass Geflüchtete in ehrenamtlicher Arbeit gemeinsam mit Viernheimern gebrauchte Waren günstig verkaufen und dabei sowohl Deutsch als auch das deutsche Arbeitsleben kennenlernen, begeistert beide Chefs. "Das ist eine gute Sache", betont Alamir. "Nicht nur, weil Leute in dem Laden günstig bekommen, was sie brauchen", erklärt er. "Sondern auch, weil wir Geflüchteten uns alle wünschen, zu arbeiten und uns gut in Deutschland zu integrieren." Alamir ist überzeugt: "Dabei wird der Laden helfen." Gassenferth sieht das genauso. "Es geht darum, den Geflüchteten unsere deutsche Kultur und die Sprache näherzubringen", sagt er. "Und natürlich auch, berufliche Ideen zu fördern."

In Lampertheim hat es einen Hilfeladen mit Artikeln, die kostenlos an Flüchtlinge ausgegeben werden, in der Kaiserstraße gegeben. Nun soll er neu in einem ehemaligen Radgeschäft in der Emilienstraße integriert werden. Dort ist bereits ein Rad-Repair-Shop untergebracht, in dem Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam Drahtesel auf Vordermann bringen. In der Zwischenzeit wurde der Hilfeladen provisorisch im Eingangsbereich untergebracht. Derzeit wird im Gebäude ein Raum renoviert, in dem der Hilfeladen künftig Platz finden soll.

Doch der Vergleich mit Viernheim hinkt. Während die gebrauchten Haushaltsgegenstände dort verkauft werden, gibt der Lampertheimer Hilfeladen die Artikel kostenlos aus. Eine angemessene Bezahlung würde Flüchtlingskoordinator Stass freilich begrüßen. Denn sie werde dem Wert der Gegenstände gerecht; außerdem sorgten Preise dafür, dass die Ware nicht in hohen Mengen mitgenommen werde.

Mit Kräften an der Grenze

Doch die sechs Mitarbeiter, die jeden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr präsent sind und sich jeweils zu dritt im 14-Tage-Rhythmus abwechseln, sind mit ihren Kräften ohnehin an der Grenze. Würde im Hilfeladen auch ein Preis- und Bezahlsystem eingeführt, wäre der zeitliche und personelle Aufwand laut Kurt Stass wesentlich höher. Deshalb meint er: "Mehr schaffen wir nicht."

Nachdem der Hilfeladen Ende vergangenen Jahres nahezu leer war, sind die Regale dank einiger Haushaltsauflösungen wieder gefüllt. Doch wie lange Fahrrad-Shop und Hilfeladen überhaupt noch im Gebäude bleiben können, ist Stass zufolge unsicher. Denn die Immobilie gehört zum Innenstadtquartier, das als Neubaugebiet ausgewiesen ist. Der Flüchtlingskoordinator rechnet wenigstens in den nächsten zwei Jahren mit einem Verbleib. Doch wo die Einrichtungen dann unterkommen sollen, ist zur Stunde ungewiss.