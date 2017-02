Hoffen auf Reanimation

Uwe Rauschelbach © Berno Nix

Kommt das neue Stadtmarketing zu spät? Wenn man sich die Innenstadt so anschaut, mag die Skepsis überwiegen. Das abermals geschlossene Schillercafé ist nur eines von zahlreichen Anzeichen für den Verlust an Kaufkraft, Kundenfrequenz und Besucherinteresse. Das Zentrum hat an Attraktivität eingebüßt; ob eine Teilöffnung der Fußgängerzone für den Straßenverkehr oder die Erschließung des Bereichs zwischen Domgasse und Emilienstraße verlorenes Leben zurückgewinnen werden, ist mindestens fraglich.

Tatsächlich stehen vor dem künftigen City-Manager enorme Aufgaben, die sich vor allem den gegenseitigen Abhängigkeiten unterschiedlicher Entwicklungen im Herzen der Stadt verdanken. Einzelhandel, kulturelle Angebote, urbane Qualitäten stimulieren - und hemmen - sich gegenseitig. Dass Gottlieb Ohl die Aufgaben des City-Managements nicht in der Pflege des Einzelhandels sieht, ist zu begrüßen. Doch der Einzelhandel ist es, der von einer höheren Frequenz an Besuchern und Passanten profitieren würde.

Kommt das neue Stadtmarketing zu spät? Vielleicht. Schöner wäre es freilich, wir alle würden von seinen belebenden Impulsen überrascht.