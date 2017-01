Hoffnung auf ein ruhiges Jahr

Sehen die Volksbank Darmstadt-Südhessen auf "solidem Wachstumskurs": die Vorstandsmitglieder Hans-Jürgen Mehl und Michael Mahr (von links). © swa

Lampertheim/Darmstadt. Nachdem Kunden wie Mitarbeiter der Volksbank Darmstadt-Südhessen im vergangenen Jahr einige Veränderungen hinnehmen mussten, weil Sach- und Personalkosten weiter gesenkt wurden, steuert das Geldinstitut in diesem Jahr ruhigere Fahrwasser an. Auch wenn die niedrigen Zinsen in der Finanzwelt nach wie vor das alles beherrschende Thema sind, sehen die beiden Vorstandsmitglieder Hans-Jürgen Mehl und Michael Mahr die Volksbank auf "solidem Wachstumskurs". Dies erklärten sie gestern bei ihrer Bilanzpressekonferenz in der Lampertheimer Zweigstelle in der Kaiserstraße.

Nach wie vor sei es für die Banken schwer, ihr eigentliches Kerngeschäft - die Vergabe von Krediten - erfolgreich zu betreiben, machte Mahr die Lage deutlich. Dies führe dazu, dass sowohl der Zins- als auch der Provisionsüberschuss in der Gewinn- und Verlust-Rechnung weniger werde. Trotzdem habe die Volksbank Darmstadt-Südhessen im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis erreicht, "mit dem wir zufrieden sein können", erklärte Mahr.

Dies sei vor allem gelungen, weil abermals die Sach- und Personalkosten gesenkt werden konnten. Bei den Sachkosten liegt das nach Aussagen der Vorstände weiterhin an den Einsparmöglichkeiten, die seit der großen Fusion 2012 gegeben sind. Seither habe die Volksbank bei den Sachkosten acht Millionen Euro einsparen können. Das sei nur durch den Zusammenschluss zu einer großen Einheit möglich gewesen. 2016 hat aber auch die Schließung von sieben Filialen im gesamten Geschäftsbereich dazu beigetragen.

Volksbank in Zahlen Bilanzsumme: 3,98 Mrd. Euro (2015: 3,93 Mrd. Euro) Bilanzielle Kundenkredite: 3,09 Mrd. Euro (2015: 3,03 Mrd. Euro) Bilanzielle Einlagen: 3,22 Mrd. Euro (2015: 3,12 Mrd. Euro) Betreutes Kundenvolumen: 9,03 Mrd. Euro (2015: 8,75 Mrd. Euro) Betriebsergebnis: 37 Mio. Euro (2015: 35,8 Mio. Euro) Mitglieder: 92 194 (2015: 90 286) Kunden: etwa 200 000 (privat und gewerblich) Filialen: 42 Geschäftsstellen und 21 SB-Standorte Mitarbeiter: 667, davon 35 Auszubildende (2015: 698/50) Stichtag der Angaben: 31. Dezember 2016 swa

Bei den Personalkosten sei es im vergangenen Jahr gelungen, durch ein freiwilliges Programm, bei dem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit verringern konnten, die Gehaltsausgaben zu senken. Entlassungen habe es keine gegeben. Gleichwohl hat sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter durch natürliche Fluktuation von 698 in 2015 auf 667 in 2016 verringert. Außerdem hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr nur noch 35 statt zuvor 50 Auszubildende.

Eigenkapital erhöht

Wichtig ist der Geschäftsführung, dass es trotz niedriger Zinsen im vergangenen Jahr gelungen ist, das Eigenkapital zu erhöhen, und zwar von 435 auf 467 Millionen Euro. Dies sei ein wichtiger Faktor, um im Wettbewerb bestehen zu können, da auch die Bankenaufsicht den Blick darauf richte. Das Eigenkapital habe auch erhöht werden können, weil sich der Vorstand mit der Vertreterversammlung auf eine relativ niedrige Dividende von drei Prozentfür die Genossenschaftsmitglieder geeinigt hat. Außerdem hatten diese im vergangenen Jahr die Möglichkeit, weitere Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Das erhöhte das Eigenkapital um 14 Millionen Euro.

Die Bilanzsumme betrug nach Angaben der Bank im vergangenen Jahr 3,98 Milliarden Euro, das waren 52 Millionen mehr als 2015. Das entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent. Im Kreditgeschäft konnte die Volksbank einen Zuwachs von 61 Millionen Euro verzeichnen. Auch die Einlagen der Kunden sind nach Unternehmensangaben gestiegen: von 3,12 Milliarden Euro in 2015 auf 3,22 Milliarden Euro in 2016. Das beweise, wie groß das Vertrauen der Kunden in die Volksbank sei. Mahr und Mehl ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieses Geld, das die Kunden in der Region erwirtschaften und der Volksbank anvertrauen, über die Kredite wieder in die Region zurück gelangt.

Genossenschaftsidee bestätigt

Das nahezu ausgeglichene Verhältnis von Kundenkreditquote (78 Prozent der Bilanzsumme) und Kundeneinlagequote (81 Prozent) sei der Beweis, dass die Volksbank eine "echte Kundenbank" sei, und bestätige den Kerngedanken des Genossenschaftsmodells. Damit sei die Bank weitgehend unabhängig vom globalen Geld- und Kapitalmarkt. Der Jahresüberschuss vor Steuern stieg von 26,7 auf 30,5 Millionen Euro. Nach Steuerzahlung in Höhe von 13,2 Millionen Euro und Ausschüttung der Dividende kann die Volksbank den Gremien eine Eigenkapital-Dotierung in Höhe von 15,2 Millionen Euro vorschlagen.