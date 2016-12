Lampertheim. Heiligabend vor der Bescherung. Eine innere Spannung liegt in der Luft, die auch die Erwachsenen, aber vor allen Dingen die Kinder verspüren. Die Kinderchristmette in Maria Verkündigung am frühen Nachmittag ist die erste Gelegenheit, sich auf Weihnachten einzustellen und die Sorgen des Alltags vorübergehend zu vergessen.

Auch in diesem Jahr war die Kirche mit vielen Kindern sowie den Eltern und Großeltern bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Kirchenschiff war in stimmungsvolle Dämmerung getaucht und nur von Kerzen erleuchtet. In den ersten Reihen saßen die Kinder, bei denen die Aufregung schon vor Beginn greifbar war, während von der Empore die ersten weihnachtlichen Weisen, gesungen vom Chor Ephata unter der Leitung von Maria Karb, erklangen. Mit "Ihr Kinderlein kommet", gesungen von der ganzen Gemeinde, eröffnete Pfarrer Erhard Schmitt die Christmette. "Gloria in excelsis deo" erklang stimmgewaltig von der Empore, ehe Schmitt die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu nach dem Lukas-Evangelium verlas.

Besonderer Stern

Dann kamen die kleinen Darsteller zu ihrem Recht. Einen anderen Verlauf der Weihnachtsgeschichte, zumindest was die Erscheinung des Sterns zu Bethlehem betraf, wolle man diesmal aufführen, so der Pfarrer. Der Kinderprojektchor unter der Leitung von Maria Karb nahm seitlich am Altar Aufstellung, unter- stützt von Geige und Gitarre. Hirten, Engel, Könige sowie Maria und Josef mit dem Jesuskind, entsprechend gewandet, zogen auf. Fehlte nur noch der Stern, der den Weg zum Stall weist. Den trugen zwei Kommunionkinder, die auf dem Weg zum Stall waren mit der Aufgabe, den Stern dorthin zu bringen.

Unterwegs trafen sie auf zwei von Sorgen geplagte Menschen, zwei Verirrte und auf zwei Mutlose. Helfen und trösten wollten die beiden Sternträger und gaben jeweils ein Stück vom Stern den Hilfesuchenden ab. "Die Hoffnung auf eine bessere Welt soll nicht vergehen", so ihre Meinung, wenn sie sich von einem Stück Stern trennen, um zu helfen. Nach jeder Etappe sang der Kinderchor "Zündet ein Licht an", sechs Kinder verlasen dabei die Texte.

Letztendlich kamen sie zur Krippe, der leuchtende Stern war verblasst. Im Angesicht der Geburtsstädte Jesu fing der Stern wieder an zu leuchten und zeigte damit, dass Menschen nur etwas tun müssen, auch mit der Hilfe Gottes, wenn sie die Welt verändern wollen.

Gelungener Auftritt

Viele Vorbereitungen und mehrfache Proben waren nötig, um die Geschichte erfolgreich darzustellen. Ellen Olbertz war zusammen mit vielen Eltern als Unterstützer für immerhin 16 Kinder verantwortlich. Mit "O du fröhliche" und "Stille Nacht" entließ Pfarrer Schmitt seine Gemeinde in die Weihnachtsfeiertage. Den kleinen Schauspielern dankte er für den gelungenen Auftritt, aber auch dem Chor Ephata, der mit vielen Weisen die Christmette musikalisch bereichert hatte.

Vor der Kirche hatte mittlerweile die Katholische Kirchenmusik Aufstellung genommen und ließ nochmals weihnachtliche Weisen erschallen.