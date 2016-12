„Hofheim ist jeden Euro wert“

Hofheim. Zur Tradition geworden ist die "Zwischen-den-Jahren-Feier" der Hofheimer Christdemokraten, zu der Vorsitzender Bernhard Hossner eine stolze Anzahl an Mitgliedern im Hofheimer Weingut Garst willkommen heißen konnte. "Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dass wir es so weit gebracht haben", freute sich Hossner über das Engagement der Ehrenamtlichen, die gute Arbeit im Ortsbeirat und im CDU-Spiegel, ein Mitteilungsblatt für die Bevölkerung, geleistet haben.

Ortsvorsteher Alexander Scholl bilanzierte ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2016. Er machte dies an der Kommunalwahl mit den neuen Mehrheitsverhältnissen im Stadtteil fest. Viel Zeit hat Scholl damit verbracht, um eine Struktur aufzubauen. Als Ortsvorsteher sieht er sich als Bindeglied zwischen Bürger und Stadtverwaltung, setzt dabei auf viele persönliche Kontakte und den richtigen Ton.

Die neue Verantwortung habe die CDU genutzt, um in Hofheim einige Projekte auf den Weg zu bringen. Scholl nannte dabei die Busanbindung von Hofheim-West mit der Linie 642, was für mehr Mobilität sorge. Weiterhin der vom Informationskreis begleitete Bürgerhausumbau sowie das projektbezogene und zeitlich befristete Bürgerforum zum Thema Bordsteinabsenkungen.

Auch das Jubiläumswochenende Mitte Oktober zur 1025-Jahr-Feier fand Scholls Erwähnung. Nicht zuletzt das Pilotprojekt im Luisenweg mit einer Möglichkeit, durch einen verkehrsberuhigten Bereich die Park- und Durchfahrtssituation in den extrem engen Seitenstraßen zukünftig entspannen zu können.

Aus der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes könnte durch Geländeankauf in 2017 mittelfristig Realität werden, meinte Scholl. Den Bahnhof und dessen Umfeld, darunter den anstehenden Bau der Lärmschutzwand, wollen die Christdemokraten im Blick behalten.

Forderungen für Sammelstelle

Bezüglich des ZAKB-Beitritts 2018 appellierte der Ortsvorsteher an die Bevölkerung, das Informationsangebot zu nutzen. Scholl forderte aber auch eine Verbesserung der Infrastruktur an der Hofheimer Sammelstelle, speziell an den Zu- und Abfahrten. Auch erweiterte Öffnungszeiten regte der Ortsvorsteher an. Für die Mehrheitsfraktion gelte es, viele Themen im Blick zu behalten, darunter den weiteren Bürgerhausumbau sowie den Umzug der Verwaltungsstelle oder den dritten Bauabschnitt des Feuerwehrplatzes. Wie Scholl betonte, habe sich die CDU in ihrer neuen Rolle gut eingefunden, will das Potenzial Hofheims weiterhin mit Geduld und einer vernünftigen Herangehensweise ausschöpfen.

"Hofheim ist jeden Euro wert", bezog sich Fraktionschef Edwin Stöwesand auf die im Haushalt für Hofheim veranschlagten Investitionen. Bernhard Appelt, der an den Geburtstag des verstorbenen Pfarrers Günter Ott erinnerte, überreichte mit Bernhard Hossner an Gastgeberin Hildegard Garst ein Blumenpräsent, bevor das von Heinz Becker und Hossner größtenteils gesponserte und von Küchenchef Peter Hebauer zubereitete Buffet freigegeben wurde. fh