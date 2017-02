Hofheimer feiern ihre HCV-Fastnachter

Alle Bilder anzeigen Wahrlich akrobatisch war die Darbietung, die das Männerballett "Knusperstangen" einstudiert hatte und die mit Beifallsstürmen belohnt wurde. © fh Schlagfertig wie immer, auch beim Gießkanne-Blasen: Heike Hildebrand. Rosemarie Scholl (l.) und Martina Vock bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt.

HOFHEIM. Die erste Prunksitzung des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) im ausverkauften Bürgerhaus ließ keine Wünsche offen. In Hochform und bestens vorbereitet präsentierte sich von der ersten Sekunde an Sitzungspräsident Alexander Scholl, der seine Begrüßung nahezu komplett auf die Bürgerhausbaustelle abstimmte. "Nach fast 50 Jahren, ei der Daus, wird endlich was geschafft in diesem Haus", spielte Scholl auf die längst überfällige Sanierung an, "so war'n manche Dinge eine Qual, und vieles nicht mehr optimal".

Kleinere Brötchen müsse die Verwaltungsaußenstelle backen, die im ehemaligen "Kellers Backhaus" residiert. Einschränkungen aber auch für die Nutzer des Baus: "Es ist halt eine Baustell' und da gibt es Dreck, die Heizung in de' Toilett' und im Foyer ist weg." Als absoluten Hit titulierte der Sitzungspräsident ein eiskaltes Dixi-Behinderten-WC draußen auf dem Hof.

Nach diesen ersten Sticheleien und dem "dreifach Howwe Helau" brillierten die Wichtel als goldige Clowns und starteten eine unterhaltsame Programmfolge. Stattliche 49 Tänzerinnen vereinte der HCV mit den Flower Powers, Piccolos und der Garde von klein bis groß auf der Bühne: ein imposantes Bild, die erste Saalrakete ließ nicht lange auf sich warten. An Ehrengästen konnte Scholl den HCV-Ehrenpräsidenten Peter C. Hinz, eine Abordnung aus Birkenau, den Sitzungspräsidenten des Canisiushauses Alexander Rank sowie den Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister, Ex-Landrat Matthias Wilkes und Ersten Stadtrat Jens Klingler begrüßen.

Die Mitwirkenden Wichtel (Leitung: Katrin Scholl, Tatjana Riefler): M. Kortyka, K. Hasslöcher, S. Hildebrand, J. Hildebrand, N. und N. Suslowicz, D. und D. Ryustemova, A. Metzler, G. Szyma, S. Mohr, E. Nieter, I. Herweck Flower Powers (Isabell Sauer, Selina Freiler, Lena Pachnicke): S. Nippert, E. Neuhaus, L. Vock, L.-F. Thomas, A. Karakus, E.-S. Kühn, S. Zehner, S. Gengnagel, S. Bersch, M. Karakus, T. Thomas, V. Scholl, H. Akdemir, A. Friedrich, H.-M. Brandstätter, M. Fritsch, A. Memaj, Z. Georgi Piccolos (Irina Tiefenbach, Tina Keller): R. Maskus, S. Seib, H. Grieser, J. Frick, M. Böhme, A. Akdemir, N. Hahl, N. Seib, L. Friedrich, M. Fritsch, E. Reder, D. Karakus, A. Goyn, M. Riefler, E. Mevius, L. Bandiera Garde (I. Sauer, Natascha Bittmann): K. Rieger, L. Pachnicke, N. Hilsheimer, C. Kieser, L. Held, A. Ohl, T. Antz, S. Freiler, A.-L. Matouschek, T. Ohl, T. Keller, M. Seibert, F. Breyer Wonneproppen (Martina Vock): P. Hebauer, J. Hofmeister, S. Zwick, K. Schreiber, R. und M. Sittauer, K. Scholl, M. Wahlig, C. Kieser, M. Keiber, N. Bittmann Pink Ladies (Katrin Scholl): S. Wacker, T. Keller, T. Seib, T. Ohl, S. Zwick, I. Tiefenbach, S. Frick, T. Kortyka, T. Riefler, K. Bittmann, A. Thomas, B. Haßlöcher, I. Firnkes Männerballett (I. Tiefenbach): M. Reis, M. Firnkes, Y. Brandt, A. Scholl, K. Kortyka, M. Herter, S. Bickelhaupt, S. Zwick, M. Ehrhardt, V. Hildebrand, C. Schneider, D. Schneider Nachtschwärmer (Rita Sittauer): K. Wittmann, F. Breyer, J. Keller, J. Seelinger, T. Wahlig, M. Keiber Choreographie: Verena Leininger Bühne: Peter Hebauer Technik: Edwin Stöwesand, Markus Reis, Steffen Keiber Musik: Note Shaker's (Klaus Debus, Christian Ratsch) fh [mehr...]

Als Quasselstrippen überzeugten die beiden HCV-Größen Martina Vock und Rosemarie Scholl beim "Schaff mit Männern". Rosemarie Scholl, "Mutter der Howwemer Fasse-nacht", verabschiedete sich nach knapp drei Jahrzehnten sichtlich gerührt von der Bühne. "Dann wollen wir Tschüss und Danke sagen, dass ihr uns hier so lang ertragen" - für beide gab es stehende Ovationen.

Eine tänzerische Reise zurück in die Schulzeit ("Hurra, die Schule brennt") unternahmen die Piccolos. In den Bereich der Superlative drang einmal mehr Markus Scholl als der "Till vom HCV" vor. Der 15-minütige gereimte Vortrag war gewohnt kritisch und genial - die Politik lieferte die Steilvorlagen, ob Flüchtlingskrise, Briten, Berlin, Trump oder anstehende Bundestagswahl. Auch der Ortsvorsteher und HCV-Sitzungspräsident bekam sein Fett weg: "Die Zeit kommt bestimmt, in der er de Job vum Parre auch noch übernimmt." Die Saalrakete war mehr als verdient.

Leichte Kost folgte mit den Nachtschwärmern, die sich als Regenwürmer mit tollen Effekten ins rechte Licht setzten. Längst hat sich auch Komiteemitglied Volker Hildebrand im Kreis der HCV-Büttenasse etabliert. Diesmal schlüpfte der HCV-Finanzvorstand in die Uniform der Floriansjünger und offenbarte: "Wir Männer von de Feuerwehr, mir hänns besonders schwer." New York und damit Weltstadtflair zauberte die Garde tänzerisch auf die Bühne. Von Null auf 100 startete Sänger Markus Scholl zu Beginn des zweiten Teils durch, sang Hits wie den von Micky Krause "Mich hat ein Engel geküsst". Einen Ausflug aufs Land ("Ich sing ein Lied für dich") unternahmen die Pink Ladies als Kandidatinnen einer Fernsehshow.

Die Fraa vun Howwe

Niemand verkörpert die "Fraa vun Howwe" besser als Rita Rose. Da durften kleine Breitseiten in Richtung Kernstadt ("Ich seh scheene Leit im Saal und Lamberder") nicht fehlen. Als wahre Verwandlungskünstler erwiesen sich wie in den zwei mal elf Jahren davor die "Wonneproppen", die eine spektakuläre Playbackshow boten. Grandios die Choreographie und Natascha Bittmanns Livegesang zu "Dancing Queen". An die angesagtesten Boygroups der 1990er Jahre erinnerte das Männerballett "Knusperstangen" und erntete mit akrobatischen Einlagen unglaubliche Beifallsstürme.

Diese brodelnde Stimmung zu später Stunde kann beim HCV eigentlich nur noch Heike Hildebrand ("Ich bin's, die Heike") toppen, diesmal als topfitte und super erholte Kurteilnehmerin unter Allgäujanern: schlagfertig, gestenreich - ein sensationeller Vortrag. Zum euphorischen Finale mit allen Beteiligten leiteten dann noch die Gesangssolisten Markus Reis, Natascha Bittmann und Alexander Scholl über. fh