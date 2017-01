Hoheiten der Region bleiben Reisemarkt fern

Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störer (4.v.l.), die Vorstädter Sonnenbotschafterin Christina I. (5.v.l.) Und Spargelkönigin Elena I. (7.v.l.) Warben 2016 erstmals in Mainz für die Touristenziele an der Bergstraße und im Ried.

Lampertheim/Bürstadt. Erneut kehren die Lampertheimer Spargelkönigin und die Sonnenbotschafterin aus Bürstadt dem Reisemarkt den Rücken, der am kommenden Wochenende in Mannheim stattfindet. Stattdessen werden sich die beiden Hoheiten zusammen mit ihren Kolleginnen vom Bergsträßer Nibelungenland im März bei der Touristikwelt in Mainz präsentieren.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr auf der Reisemesse im Rhein-Main-Gebiet hatten die Verantwortlichen der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) eine positive Bilanz gezogen. "Ein durchweg erfolgreicher Messeauftritt", sagte Geschäftsführer Matthias Zürcher damals.

"Wir haben viele gute Gespräche dort geführt", erinnert sich auch Mareike Müller, Leiterin der WFB-Tourismusagentur. Zahlreiche Eltern beispielsweise hätten sich an Ausflüge erinnert, die sie als Kinder an die Bergstraße führten. "Am Stand des Nibelungenlandes holten sie sich daher gern Anregungen für Tages- und Wochenendtouren in unsere Städte und Gemeinden. Die wollen sie nun ihrem Nachwuchs zeigen", berichtete Müller im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen".

Die Entscheidung, 2017 ein weiteres Mal die Bergstraße in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vorzustellen, sei leicht gefallen. "Über 26 500 Menschen haben die Touristikwelt 2016 an den drei Messe-Tagen besucht", so Müller. Dagegen konnte der Reisemarkt in Mannheim nach eigenen Angaben mit über 13 000 Besuchern nur etwa die Hälfte locken. Ein Grund für die auseinanderklaffenden Zahlen könnte sein, dass die Mainzer Veranstaltung an die Rheinland-Pfalz-Messe angegliedert ist - eine Verbraucherausstellung ähnlich dem Mannheimer Maimarkt. "Dadurch werden automatisch viele Interessierte auch in die Touristik-Halle gespült", meint Müller.

Die Expertin sieht im Rhein-Main-Gebiet ein "interessantes Quellgebiet für Tages- und Wochenendausflügler". Dennoch will die WFB auch die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar im Auge behalten. "In Mannheim", verspricht die Leiterin der WFB-Tourismusagentur, "werden wir auf dem Maimarkt wieder präsent sein".