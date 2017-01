Höhere Schäden im Vogelpark

In der Nacht zum 13. Januar hat der Sturm auch im Vogelpark gewütet. Vereinschef Gerhard Hartl kümmert sich um die Schäden.

Lampertheim. Auf der Voliere, die sonst ein Holzdach hat, sitzt nun ein Dach aus Blech und dort, wo einst das Blechdach seinen Platz hatte, fehlt die Bedachung gänzlich. Nein, das ist keine verkehrte Welt. Im AZ- Vogelpark hat Sturm Egon in der Nacht zum 13. Januar gewütet (wir berichteten). Auch jetzt noch bietet sich dem Betrachter ein Bild der Verwüstung.

Seit zwei Tagen ist es nicht mehr ganz so kalt und deshalb macht sich Gerhard Hartl, der Vorsitzende des AZ-Vogelpark, ans Aufräumen. Jeden Tag ist er ein paar Stunden im Park und beseitigt die Sturmschäden. Seine ersten Handgriffe sind die Entfernung der herausschauenden langen Nägel aus dem Gebälk, damit niemand zu Schaden kommt.

Wenn größere Bauteile zu transportieren sind, ruft Hartl einen Helfer, der gerade Tiere füttert, zur Unterstützung. Später schraubt er die Teile auseinander. Der entstandene Sachschaden sei noch nicht ganz erfasst, jedenfalls liege er viel höher als angenommen, erklärt Hartl. Während die Kernstadt noch glimpflich davongekommen ist, wirbelte Egon im Vogelpark die Tiergehege heftig durcheinander.

Dächer abgedeckt

Es müssen schon ziemlich starke Windböen gewesen sein, die das Blechdach der Greifvogelanlage abdeckten und sogar die daran verankerten Betonsteine mit wegschleuderten. Darüber hinaus stürzten Mauern ein. Das Blechdach wurde mit einer großen Wucht auf die gegenüberliegenden Tiergehege, in denen Tauben und Fasane leben, geschleudert. Dabei verbeulte das wegkatapultierte Blechdach die Volieren. Eines blieb dort sogar liegen, ein anderes landete im Teich. Zuvor hatte der Sturm das Holzdach der Taubengehege abgetragen. Das Greifvogelhaus beispielsweise sei erst 2015 gebaut worden und der Stolz des Vogelparks gewesen. "Wir können die Schäden nicht alle selbst beheben", sagt Gerhard Hartl. Hierfür werde eine Firma benötigt. In den nächsten Tagen will er sich einen Kostenvoranschlag einholen.

Zwei Uhus flogen in der stürmischen Nacht wegen des fehlenden Dachs auf und davon. Die restlichen Uhus mussten bei den Hühnern untergebracht werden. Wegen der Vogelgrippe gilt eine Stallpflicht für das Geflügel, folglich sind alle Gehege bewohnt.

"Die vergangenen Tage war es sehr frostig und dadurch fror das Frischwasser für die Tiere gleich wieder ein", bedauert Hartl. Deshalb seien die Helfer damit beschäftigt gewesen, das Wasser ständig auszuwechseln oder von der Eisschicht zu befreien.

Hinzu kommt die Fütterung der Tiere. "Über 400 Tiere wollen versorgt sein", betont Pressesprecherin Monika Alberstadt. "Aber die Helfer werden immer weniger", fügt sie hinzu. Wegen der erheblichen Kosten, die auf den Verein zukämen, sagt Vereinskassenwartin Gerlinde Hartl: "Wir können nur auf eine gute Saison 2017 hoffen. Auf gutes Wetter und auf Spenden, damit unsere Kasse wieder aufgefüllt wird."