Hüttenfeld gewinnt den Bezirkspokal

Hüttenfeld. Nach dem Gewinn des Kreispokals im Februar konnte sich die zweite Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennis-Abteilung am vergangenen Wochenende auch auf Bezirksebene durchsetzen. Das Dreierteam mit Robin Gumbel, Bernd Hofmann und Heiko Möller setzte sich unter über 120 Mannschaften im Bezirk Süd (Kreise Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, Groß-Gerau, Odenwald, Bergstraße) durch und sicherte sich mit seinem siebten Sieg im Pokalwettbewerb in Folge den Bezirkspokal in der 2. Kreisklasse. Dieser Titel ist der zweite Erfolg der Tischtennisspieler auf Bezirksebene in der Geschichte der SG Hüttenfeld nach dem Sieg im Jahr 2012.

In dem Endrundenturnier, das in Darmstadt-Arheilgen ausgetragen wurde, trafen die Hüttenfelder im Halbfinale zunächst auf die TG Rüsselsheim, die nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand mit 4:2 bezwungen werden konnte. Im Endspiel wartete das Team der TuS Griesheim, das in seiner Spielklasse verlustpunktfrei auf dem ersten Tabellenplatz steht. Die Grün-Weißen stellten, um einen besseren Start in die Partie zu erwischen, ihre Aufstellung um: Heiko Möller rückte an Position zwei, während Bernd Hofmann auf "Drei" gestellt wurde. So lagen die Hüttenfelder vor dem Doppel durch die Siege von Robin Gumbel und Bernd Hofmann mit 2:1 in Führung, was durch den Doppelsieg von Robin Gumbel/Bernd Hofmann auf 3:1 erhöht werden konnte. Der überragend spielenden Nummer Eins der SGH II, Robin Gumbel, blieb es dann vorbehalten, nach einem 0:2-Satzrückstand in seinem zweiten Einzel den Siegpunkt zum 4:1-Endstand zu markieren und den Siegerpokal nach Hüttenfeld zu holen.

Der Gewinn des Bezirkspokals bedeutet auch die Qualifikation für die Endrunde des Hessenpokals, die am 1. April in Lauterbach bei Fulda ausgetragen wird. ron