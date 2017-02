Illustre Rennteams am Start

Race and Help:

Lampertheim. Als der Lampertheimer Rotary Club am Samstag die Türen der Notkirche zum 13. Mal für die Aktion "Race and Help" öffnete, war von Anfang an klar: Hier geht es den Rennsportfans jeden Alters nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß. Das Erfolgsrezept vergangener Jahre blieb unverändert: Auf einer vierspurigen, 42 Meter langen Bahn traten sogenannte Slot-Cars, also Modellautos im Maßstab 1:32, gegeneinander an und füllten die Kassen für einen guten Zweck.

Eine im Vorjahr eingeführte Änderung kam erneut gut an. Während die vier Fahrer eines Teams zuvor gleichzeitig fuhren, traten nun vier Mannschaften gegeneinander an. Alle vier Minuten wechselten die Lenker. Die Formation, die nach 16 Minuten die meisten Runden aufwies, war der Sieger. Es herrschte also echte Rennatmosphäre.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren fand sich das eine oder andere illustre Kollektiv zusammen. Die Bürgermeister von Lampertheim, Bürstadt, Groß-Rohrheim und Bürstadt probten den Schulterschluss, die Lehrerinnen der Schillerschule traten als "schillernde Ladies" aufs Gas und einige in Lampertheim untergebrachte Flüchtlinge firmierten als "Stars of Africa".

Bis zur letzten Minute war das Geschehen umkämpft und der Ausgang ungewiss. Das knappe Ergebnis: Die "911er" hatten mit einer Gesamtrundenzahl von 92 gewonnen und genau eine Runde mehr auf dem Konto als die "Stars of Africa". Rang drei ging mit 89 Runden an die "Break Racer".

Die Veranstalter konnten auch einen ganz besonderen Gast begrüßen: Der Lampertheimer Rennfahrer Marvin Dienst, aktuell in der ADAC GT-Masters-Serie unterwegs, stand Rotarier Herrmann Müller auf der Bühne Rede und Antwort und gab später auch Autogramme.

Die Jugendkoordination der Polizeidirektion Bergstraße führte den Beweis, dass Alkohol am Steuer nichts zu suchen hat. Eine spezielle Brille simulierte die Wahrnehmung nach ein paar Bier zu viel. An der bereit stehenden Reaktionswand durfte dann getestet werden, welchen negativen Einfluss dies auf die Reaktionsschnelligkeit und die motorischen Fähigkeiten hat.

Wer nicht am Renngeschehen teilnehmen wollte, hatte die Möglichkeit sich an professionellen Rennsimulatoren zu versuchen. Dort konnten sich die Gäste hinters Steuer setzen und berühmte Rennstrecken "fahren". jkl