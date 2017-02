Lampertheim. Die Lampertheimer Landfrauen bilden eine Vereinigung, die seit 60 Jahren unter dem Motto "Mitmachen, Mitreden und Miteinander mehr erreichen" agiert und sich die Aufgabe gestellt hat, Traditionen zu bewahren, aber auch Innovationen im gesellschaftlichen Leben breiten Raum zu geben.

Bei der jüngsten Generalversammlung der Landfrauen war die Idee entstanden, einer sozialen Einrichtung einen namhaften Geldbetrag zur Verfügung zu stellen. Die Wahl fiel auf die Notfallseelsorge des Kreises Bergstraße, die im Bedarfsfall Betroffenen bei der Trauerarbeit hilft, die aber auch bei organisatorischen Dingen bei einem Trauerfall zur Hand geht.

Marita Billau mit ihren Landfrauen fiel die Entscheidung leicht. "Auch wir können alle in eine Situation kommen, in der wir Hilfe benötigen und sind dann froh, wenn uns jemand zur Seite steht", meinte Billau. Zur Spendenübergabe trafen sich am Europabrunnen der Vorsitzende des Fördervereins der Notfallseelsorge, Gottlieb Ohl, deren Leiterin Pfarrerin Karin Ritter sowie Sabina Geiger mit Marita Billau vom Landfrauenverein, die von Christa Wetzel und Christiane Weger begleitet wurde. 1000 Euro hoch ist der Spendenbetrag über den sich Pfarrerin Ritter sehr erfreut zeigte.

"Wir stecken das Geld in die Ausbildung unserer 105 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich alleine im vergangenen Jahr in 133 Einsätzen bewährt haben", äußerte sich Karin Ritter zur geplanten Verwendung der Spende. sto