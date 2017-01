In der Welt der Stars und Sternchen

Lampertheim. Das Sportlerass hat gedopt, der Dschungelkönig plaudert, die Schauspielerin dreht einen Erotikfilm und jetzt bricht ihr Ex sein Schweigen für ein Magazin. Ein aufgeregtes Profigeflüster ist im vollen Gange. Tratsch und Klatsch sind im Umlauf und wilde Gerüchte entstehen. Wer schon immer mal in die Welt der Stars und Sternchen eintauchen wollte, ist beim Carnevals-Gremium des Turnvereins (CGT) richtig. Denn dort heißt es am Fastnachtssamstag, 25. Februar, 20.11 Uhr: Die Narrenwelt vom CGT, holt Stars und Sternchen nach LA.

Die Jahnhalle wird sich in "Helauwood" verwandeln und die närrischen Besucher können auf dem CGT-Walk of Game wandeln. Und da darf es ganz viel Glamour sein. Die musikalische Begleitung liefert die Twinsband aus Speyer. Die Gäste werden Hollywood-Schauspielern, Sängern und Musikgrößen, Starsportlern und TV-Sternchen begegnen.

Alle CGT-Nachrichten sind dem Boulevard-Ressort entnommen und aktuell. Die Helauwood-Ereignisse haben die Regisseure Sabine Gärtner und Jockel Röhrig zusammengetragen. Sie werden von den Abteilungsleitern Ann-Katrin Götz und Bernhard Gärtner unterstützt. Durch die Promi News führt Sitzungspräsident Lutz Strubel. Er fasst alle wichtigen Informationen über die Prominenten zusammen. Da wird es lustige, aber auch bewegende Momente geben. "Die Jukas werden voll und ganz in die Helauwood-Welt abtauchen und so manchen Star imitieren", verspricht Jockel Röhrig.

Begegnung mit Trump

Nach seinem traditionellen Auftritt in der ersten Hälfte widmet sich der Elferrat nach der Pause auch dem Thema Helauwood. Dann marschieren die Herren Elfer den wohl berühmtesten Bürgersteig von Lampertheim entlang. Und vielleicht begegnen sie auch dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Wer weiß?

Für die Fastnachter gibt es jedenfalls keine Verschnauf- oder Shoppingpause. Denn weitere Showgrößen bummeln über den Boulevard. So wird der Protokoller Steffen Götz garantiert einige Stars auf der berühmten Sehenswürdigkeit treffen, die er in sein Protokoll aufnimmt. Und bestimmt werden sich auch die Sänger Tatjana Kohl, Kristina Ohl, Matthias Braun und Reiner Ihrig sowie die Band "Roads to Rome" auf dem Walk to Fame wiederfinden. Wie schon die Bänkelsänger, die seit Jahren zu den Promis zählen. Denn wer es in "Helauwood" einmal geschafft hat, für den ist der Weg das Tor zum Superstar-Himmel.

Auch die Größen des LA-Showgeschäftes, Philipp Seelinger und Andreas Kirsch, werden beim Bummel über den "Helauwood"-Boulevard dabei sein. Wahre Sternchen sind die Tanzmädels. Zuerst erfreut die Funkengarde unter der Leitung von Maresa Klinger. Dann die Gruppen "Reloaded", trainiert von Vanessa Ihrig und Tanja Eschenauer sowie die Nachwuchsgruppe "Spirit". Auch die Tanzgruppe des HCV Hofheim präsentiert einen Showtanz. Diese närrische Veranstaltung gestaltet die Karnevalsabteilung mit Unterstützung vieler weiterer Abteilungen im Turnverein aus, die bei der Ausarbeitung der Programmpunkte, der Saal- und Bühnendekoration sowie bei Maske und Technik bis zur Bewirtung helfen.

"Nach dem Programm gibt es Tanz bis zum frühen Morgen und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt", erklärt Jockel Röhrig. Es werden zwischen der LA-Gower Street und der La Brea Avenue eine Weinlaube, ein Biergarten, eine Cocktail- und eine Sektbar aufgebaut.