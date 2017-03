Infos zu Arbeitstreffen

Lampertheim. Die Bürgerinitiative Lampertheim (BILA) trifft sich heute um 19 Uhr im Alten Rathaus (Sitzungssaal). Eingeladen sind alle Bürger und Interessierten. Die ersten drei Arbeitsgruppensitzungen des Beteiligungsforums der DB Netz AG sind gelaufen, teilte der Sprecher der BILA, Ulrich Guldner, mit. Am vergangenen Mittwoch traf sich die AG "Lärmschutz Bestandsstrecken" in Erzhausen. Dies ist eines der Themen auf der Sitzung. "Parallel zu den Aktivitäten im Beteiligungsforum haben wir uns intern in Ausschüssen und Arbeitsgruppen organisiert, um Basisarbeit zu leisten. Hiervon werden wir berichten", erklärt Guldner. Auch die Planung des "Tag des Lärms 2017" am 26. April steht auf der Tagesordnung.

Die Initiative informiert über ihre Aktivitäten auf der Internetseite www.bila-ice.de. Sie hat sich am 3. Februar 2009 gegründet als Zusammenschluss von Lampertheimer Bürgern, die die sogenannte "C-Variante" der ICE-Streckenführung verhindern wollten. red/bur