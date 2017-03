Infos zur A6-Baustelle

Lampertheim. Wenn im April die Bauarbeiten an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen der A 6 beginnen, müssen die Verkehrsteilnehmer aus dem Ried, die in Richtung Mannheim unterwegs sind, mit erheblichen Behinderungen rechnen. Und die Anlieger in bestimmten Teilen Lampertheims müssen vermutlich mit mehr Verkehr rechnen, denn der wird sich seinen Weg nach Mannheim suchen.

Um alle Interessierten über das Bauvorhaben, damit einhergehende Straßensperrungen und mögliche Umleitungen zu informieren, lädt die Stadt gemeinsam mit dem für das Bauprojekt zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie findet am Mittwoch, 22. März, in der Zehntscheune, Römerstraße 51, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer diesen Termin verpasst, kann eine Woche später die gleiche Veranstaltung in Mannheim-Sandhofen besuchen. Dort findet sie im Gemeindehaus St. Bartholomäus, Bartholomäusstraße 4, statt. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr. swa