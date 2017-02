Initiatoren stellen Modell vor

Lampertheim. Um ein alternatives Modell zur Eigenversorgung mit Gemüse und Obst aus biologischem Anbau und aus der Region kennenzulernen, hatte der Agenda-21-Arbeitskreis Naturschutz, Landwirtschaft und Ressourcen in die Zehntscheune eingeladen. Zahlreiches Infomaterial war ausgelegt, ein Tisch mit Gemüse und Fotos von dem Projekt dekoriert. Zahlreiche interessierte Zuhörer konnte NABU-Vorsitzende und Arbeitskreis-Mitwirkende Andrea Hartkorn begrüßen, die auch die Mitglieder der Initiative Solidarische Landwirtschaft Mannheim-Ludwigshafen vorstellte.

Diese erläuterten - auch mittels eines Films und persönlicher Erfahrungsberichte - wie die Solidarischen Landwirtschaft (kurz: Solawi) funktioniert. Wer sich daran beteiligt, wird Teil eines überregionalen Netzwerks, eines Zusammenschlusses engagierter Einzelpersonen und aktiver Solidarhöfe. Die haben sich 2011 zusammengefunden, um die Solidarische Landwirtschaft in Deutschland voranzubringen.

Der Wunsch, biologisch einwandfreies Gemüse und Obst zu bekommen und zur Erhaltung bäuerlicher Strukturen beizutragen, ist die Grundsäule dieses Modells eigenverantwortlicher Versorgung. Dazu kommt ein Interesse an sinnvoller Pflege der Natur- und Kulturlandschaft. "Wo ist es heute noch möglich, angesichts des globalen Super-Marktes, gesunde, frische Nahrungsmittel zu bekommen, ohne sie selbst anbauen zu müssen?", fragt die Initiative in einem Flyer. Die Antwort liege in dem Prinzip der Solidargemeinschaft.

Vom Marktdruck befreit

Der Bauer oder landwirtschaftliche Erzeuger ist in diesem System von der Last des Marktes und dem Risiko von Naturereignissen befreit und stellt seine Anbaufläche, seinen Maschinenpark und das Personal zur Verfügung. Der fixe Preis dafür resultiert aus den entstehenden Kosten und dem notwendigen Einkommen des Erzeugers. Damit ist er von den normalen Risiken befreit.

Die Mitglieder der Solidargemeinschaft sind durch selbstgewählte Mitgliedsbeiträge finanziell an dem landwirtschaftlichen Unternehmen beteiligt, tragen gemeinsam das Risiko und beteiligen sich aktiv an Ernte und Verteilung der Erzeugnisse. Letztendlich bargeldlos erhält jedes Mitglied wöchentlich seinen Anteil an Gemüse oder Obst, den er an einer Verteilstation abholen kann.

120 Mitglieder zählt die Initiative Solawi Mannheim-Ludwigshafen bereits. Sie hat einen festen Vertrag mit einem Gemüsebauern abgeschlossen, der 40 Prozent seiner Anbaufläche zur Verfügung gestellt hat. Auch ein Obstbauer steht unter Vertrag. Selbsthilfe bei der Ernte werde großgeschrieben, auch wenn sie freiwillig sei und nicht jedem leicht falle, wie die Aktiven berichteten. Aber der Gewinn eines unmittelbaren Erlebens der Natur gleiche viele Unannehmlichkeiten aus, waren sich alle einig.

Verteilstation in Blumenthalstraße

Die gebürtige Lampertheimerin Jennifer Lerch ist Solawi-Mitglied. Von ihr kam die Idee, den Mitgliedskreis auch auf Lampertheimer auszuweiten. Der Ort für eine Verteilstation wurde auch schon gefunden. Sandra Mayer stellt in der Blumenthalstraße entsprechenden Raum zur Verfügung.